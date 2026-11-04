Elisabetta Gregoraci, abito aderente in pizzo: il dettaglio dorato tra le trasparenze

Elisabetta Gregoraci torna a conquistare la scena con un look che non passa inosservato. In occasione dei Dellorto Awards 2026, l’evento che ha inaugurato la settimana di EICMA a Milano, la showgirl ha scelto un abito lungo in pizzo nero, aderente e sofisticato, capace di esaltare la sua silhouette attraverso un raffinato gioco di trasparenze. Una creazione firmata Daniele Morena, appartenente alla collezione Iconics, che mescola sensualità e glamour senza rinunciare all’eleganza. Tra ospiti celebri, campioni dello sport e riconoscimenti speciali, la conduttrice si è ritagliata un ruolo da protagonista, anche grazie a un outfit decisamente scenografico.
Elisabetta Gregoraci ai Dellorto Awards 2026: il look total black che conquista
Quando si parla di look femminili e sensuali, Elisabetta Gregoraci sa sempre come attirare l’attenzione. La conduttrice, che negli anni ha fatto della sua immagine elegante e glamour un vero e proprio tratto distintivo, ha scelto ancora una volta di puntare su un grande classico del guardaroba femminile: l’abito lungo nero.
Ma dimenticate il tradizionale little black dress perché, per la serata milanese, Elisabetta ha preferito una versione decisamente più audace, caratterizzata da una silhouette fasciante e da un delicato effetto vedo non-vedo.
Il risultato? Un look dall’allure sofisticata, perfettamente in linea con lo spirito di un evento esclusivo, dove il mondo dei motori ha incontrato quello dello spettacolo.
E se il nero resta uno dei colori più amati dalle celebrity, Elisabetta Gregoraci dimostra come bastino alcuni dettagli ricercati per trasformarlo in una scelta tutt’altro che scontata grazie a trasparenze studiate e dettagli preziosi.
Il modello presenta una linea aderente, pensata per accompagnare le forme del corpo, e sottili spalline che lasciano scoperte le spalle, ma renderlo particolarmente interessante è la lavorazione in pizzo nero sovrapposto a una base color nude, capace di creare un effetto seconda pelle estremamente femminile.
La scollatura a cuore valorizza il décolleté, mentre una delicata bordatura in pizzo aggiunge un tocco romantico alla struttura dell’abito. A completare il design, un piccolo dettaglio in metallo dorato con il monogramma del brand, posizionato proprio al centro della scollatura.
Il punto di forza del vestito dunque è proprio l’equilibrio tra sensualità e raffinatezza: le trasparenze suggeriscono senza scoprire eccessivamente, mentre il pizzo conferisce al look un fascino senza tempo.
Il pizzo nero torna protagonista: Elisabetta Gregoraci interpreta il trend più sensuale
Romantico, elegante e con un pizzico di audacia, il pizzo nero continua a essere uno dei tessuti più affascinanti della moda femminile e il look scelto da Elisabetta Gregoraci ne è un perfetto esempio. A fare da cornice al look della conduttrice sono stati i DELLORTO AWARDS 2026, organizzati al DG Martini di Milano per celebrare le eccellenze dello sport, del motorsport e del mondo digitale.
Elisabetta Gregoraci ha presentato la serata insieme a Matteo Bobbi, accompagnando la consegna di quattordici riconoscimenti: tra gli ospiti presenti anche Francesca Tocca, Ciro Ferrara, Max Biaggi e Andrea Iannone, oltre a numerosi protagonisti dello sport e dello spettacolo.
Tra i premiati più attesi sicuramente Max Biaggi, che ha ricevuto il Motorsport Legend Award per la sua straordinaria carriera, e Andrea Iannone, insignito del Racing Spirit Award per la grinta e la determinazione dimostrate nel suo percorso sportivo. Spazio anche alle eccellenze femminili, con il Women in Sport Award assegnato alla Numia Vero Volley Milano, simbolo del talento e della crescita dello sport femminile.
Riconoscimenti sono andati anche per Aprilia Racing, il Team LCR di Lucio Cecchinello e Briantea84, premiata per i successi sportivi e l’impegno nell’inclusione. Tra le sorprese della serata, il Brand Ambassador Award consegnato a Matteo Bobbi, che ha condiviso la conduzione proprio con la Gregoraci.
Insomma un appuntamento esclusivo che ha unito premiazioni, intrattenimento e momenti di celebrazione e, tra i tanti protagonisti della serata, Elisabetta ha saputo distinguersi ancora una volta con una scelta di stile elegante e sensuale.