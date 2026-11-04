Elisabetta Gregoraci, abito aderente in pizzo: il dettaglio dorato tra le trasparenze

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci torna a conquistare la scena con un look che non passa inosservato. In occasione dei Dellorto Awards 2026, l’evento che ha inaugurato la settimana di EICMA a Milano, la showgirl ha scelto un abito lungo in pizzo nero, aderente e sofisticato, capace di esaltare la sua silhouette attraverso un raffinato gioco di trasparenze. Una creazione firmata Daniele Morena, appartenente alla collezione Iconics, che mescola sensualità e glamour senza rinunciare all’eleganza. Tra ospiti celebri, campioni dello sport e riconoscimenti speciali, la conduttrice si è ritagliata un ruolo da protagonista, anche grazie a un outfit decisamente scenografico.

Elisabetta Gregoraci ai Dellorto Awards 2026: il look total black che conquista

Quando si parla di look femminili e sensuali, Elisabetta Gregoraci sa sempre come attirare l’attenzione. La conduttrice, che negli anni ha fatto della sua immagine elegante e glamour un vero e proprio tratto distintivo, ha scelto ancora una volta di puntare su un grande classico del guardaroba femminile: l’abito lungo nero.

Ma dimenticate il tradizionale little black dress perché, per la serata milanese, Elisabetta ha preferito una versione decisamente più audace, caratterizzata da una silhouette fasciante e da un delicato effetto vedo non-vedo.

Il risultato? Un look dall’allure sofisticata, perfettamente in linea con lo spirito di un evento esclusivo, dove il mondo dei motori ha incontrato quello dello spettacolo.

E se il nero resta uno dei colori più amati dalle celebrity, Elisabetta Gregoraci dimostra come bastino alcuni dettagli ricercati per trasformarlo in una scelta tutt’altro che scontata grazie a trasparenze studiate e dettagli preziosi.

Ufficio Stampa Elisabetta Gregoraci

Il modello presenta una linea aderente, pensata per accompagnare le forme del corpo, e sottili spalline che lasciano scoperte le spalle, ma renderlo particolarmente interessante è la lavorazione in pizzo nero sovrapposto a una base color nude, capace di creare un effetto seconda pelle estremamente femminile.

La scollatura a cuore valorizza il décolleté, mentre una delicata bordatura in pizzo aggiunge un tocco romantico alla struttura dell’abito. A completare il design, un piccolo dettaglio in metallo dorato con il monogramma del brand, posizionato proprio al centro della scollatura.

Ufficio Stampa Elisabetta Gregoraci

Il punto di forza del vestito dunque è proprio l’equilibrio tra sensualità e raffinatezza: le trasparenze suggeriscono senza scoprire eccessivamente, mentre il pizzo conferisce al look un fascino senza tempo.

Il pizzo nero torna protagonista: Elisabetta Gregoraci interpreta il trend più sensuale

Romantico, elegante e con un pizzico di audacia, il pizzo nero continua a essere uno dei tessuti più affascinanti della moda femminile e il look scelto da Elisabetta Gregoraci ne è un perfetto esempio. A fare da cornice al look della conduttrice sono stati i DELLORTO AWARDS 2026, organizzati al DG Martini di Milano per celebrare le eccellenze dello sport, del motorsport e del mondo digitale.

Elisabetta Gregoraci ha presentato la serata insieme a Matteo Bobbi, accompagnando la consegna di quattordici riconoscimenti: tra gli ospiti presenti anche Francesca Tocca, Ciro Ferrara, Max Biaggi e Andrea Iannone, oltre a numerosi protagonisti dello sport e dello spettacolo.

Tra i premiati più attesi sicuramente Max Biaggi, che ha ricevuto il Motorsport Legend Award per la sua straordinaria carriera, e Andrea Iannone, insignito del Racing Spirit Award per la grinta e la determinazione dimostrate nel suo percorso sportivo. Spazio anche alle eccellenze femminili, con il Women in Sport Award assegnato alla Numia Vero Volley Milano, simbolo del talento e della crescita dello sport femminile.

Riconoscimenti sono andati anche per Aprilia Racing, il Team LCR di Lucio Cecchinello e Briantea84, premiata per i successi sportivi e l’impegno nell’inclusione. Tra le sorprese della serata, il Brand Ambassador Award consegnato a Matteo Bobbi, che ha condiviso la conduzione proprio con la Gregoraci.

Insomma un appuntamento esclusivo che ha unito premiazioni, intrattenimento e momenti di celebrazione e, tra i tanti protagonisti della serata, Elisabetta ha saputo distinguersi ancora una volta con una scelta di stile elegante e sensuale.