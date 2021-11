Addio a Ennio Doris, chi sono la moglie Lina e figli Massimo e Annalisa

Ennio Doris si è spento nella notte di mercoledì 24 novembre 2021, all’età di 81 anni. Fondatore e presidente di Banca Mediolanum, aveva lasciato il suo incarico solo pochi mesi prima della sua morte. Al suo fianco sino all’ultimo momento ha avuto la moglie Lina Tombolato e i figli, Massimo e Annalisa Doris.

Ennio Doris, il grande amore per Lina

Ennio è stato un uomo molto influente nel settore finanziario del nostro Paese, ha speso tutte le sue energie come imprenditore e banchiere per creare, e poi guidare, Banca Mediolanum. Per tutto il tempo ha potuto contare sul sostegno della donna più importante della sua vita, la moglie Lina Tombolato. Conosciutisi in giovanissima età, si erano innamorati subito e avevano deciso di trascorrere insieme il resto dei loro giorni. In un’intervista al Corriere della Sera, lui aveva rivelato qualche dettaglio sul loro primo incontro: “La mia Lina aveva 15 anni. In una settimana ci fidanzammo. La sposai nel 1966. Resta uguale: eterea come Katharine Hepburn, bella come Sophia Loren“.

Il loro è stato un grandissimo amore, di quelli davvero inossidabili: “‘Un po’ t’invidio’, mi ripete sempre. ‘Hai trovato subito la donna giusta’” – aveva raccontato Ennio parlando del suo amico Silvio Berlusconi, che al contrario ha sempre avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Quest’ultimo, parlando di Doris, aveva spiegato: “Una volta parlavamo del nostro passato, mi ha confidato di non averla mai tradita. Anche per questo lo ammiro e gli voglio un gran bene”.

I figli di Ennio Doris

Ennio e Lina sono stati insieme fino alla morte di lui, e hanno condiviso i momenti belli così come quelli più difficili. Dal loro amore sono nati i due figli Massimo Antonio Doris e Annalisa Sara Doris: entrambi hanno seguito le orme del padre, impegnandosi nel settore finanziario. Lui, classe 1960, ha alle spalle gli studi in Scienze Politiche presso l’Università di Milano ed è da anni amministratore delegato di Banca Mediolanum. Sposato con Cinzia Alfonsi, ha dato due nipotini a papà Ennio: Alberto e Anna.

Annalisa invece, anch’essa laureata in Scienze Politiche, ha preferito concentrare la sua attenzione sulla Fondazione Mediolanum Onlus della quale è presidente esecutivo. Con l’organizzazione, si occupa di progetti finalizzati ad aiutare i bambini di strada dei Paesi del terzo mondo. Inoltre è consigliere di Banca Mediolanum. Sposata da anni con Oscar di Montigny, ha ben cinque figli: Agnese, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola. È proprio dal suo amore per loro che ha capito di voler fare qualcosa per tutti i bambini meno fortunati.