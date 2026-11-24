Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elisabetta Gregoraci

Un nuovo backstage, una campagna ancora top secret e un look che merita decisamente uno zoom: Elisabetta Gregoraci è tornata a stuzzicare la nostra curiosità con alcuni scatti mozzafiato tratti da un misterioso set, complice un total black che gioca con le regole della sensualità, tra richiami rétro e un non so che di intellettuale. Il risultato? Una nuova tendenza che nasce, ovviamente.

Elisabetta Gregoraci, è intellectual-chic: il duo occhiali da vista XXL e no pants è già un’ossessione

Un blazer nero adagiato con disinvoltura sulle spalle, un body attillatissimo, dei collant velati e un paio di occhiali da vista extra-large dalla montatura scura: tra lenti oversize, lunghe cravatte e sartorialità estrema, l’estetica da “bella intellettuale” è tornata ad affacciarsi sulla scena moda una manciata di mesi fa, e lo sappiamo, Elisabetta Gregoraci sa perfettamente come dominare — e fare propria — una tendenza.

Eccola quindi su Instagram mentre gioca ancora una volta con la sua immagine, durante il backstage di una nuova campagna, fornendoci così anche una piccola anticipazione di un progetto che, a quanto pare, sarà svelato prossimamente.

Ad attirare da subito lo sguardo è sicuramente la notevole interpretazione del trend no pants, controverso ma particolarmente femminile: mentre una classica giacca sartoriale nera, dalle linee morbide, le fa quasi da miniabito, sotto spiccano solo delle calze leggere e una scollatura generosa, a dar vita ad un interessante gioco di contrasti tra rigore e sensualità.

Ma c’è un accessorio che merita una menzione speciale: parliamo ovviamente dei grandi occhiali da vista neri e squadrati, quasi alla poetcore, che introducono la cifra inaspettata all’interno di un look spiccatamente seducente. Ed è proprio questa contrapposizione apparentemente stonata a rendere l’insieme così interessante: da una parte la Femme Fatale, dall’altra la letterata. In fondo, le due cose possono tranquillamente coesistere. Perciò perché scegliere?

A illuminare il décolleté e il viso arrivano poi anche i gioielli: degli orecchini luminosi e alcune collanine sottili sovrapposte, con piccoli pendenti che catturano la luce. La lunga chioma castano scuro, sciolta e leggermente ondulata, completa infine l’immagine con il giusto tocco di glamour.

Il fascino della nuova estetica da intellettuale

Del resto, quello dell’intellectual-chic è un codice estetico che negli ultimi tempi ha trovato sempre più spazio nei guardaroba delle fashion addicted. Complice il ritorno di montature importanti, spesso e volentieri dalla silhouette rétro, completi sartoriali e accessori che sembrano rubati al guardaroba di una professoressa d’altri tempi, la moda ha riscoperto il piacere di giocare con un’eleganza meno convenzionale. Non si tratta necessariamente di rinunciare alla sensualità, piuttosto di raccontarla attraverso un linguaggio diverso, fatto di contrasti, sovrapposizioni e dettagli apparentemente fuori contesto.

Ed è proprio qui che entra in gioco la curiosa scelta di stile della conduttrice calabrese: abbiamo visto gli occhiali XXL diventare molto più che un semplice accessorio, trasformandosi nel contrappunto perfetto a una mise che lascia poco spazio all’immaginazione. Una contaminazione tra codici stilistici che funziona proprio perché non cerca la coerenza ad ogni costo.

Insomma, anche se il no pants continua a essere una formula amatissima per osare con la propria femminilità, questa versione “colta” potrebbe essere una delle interpretazioni più interessanti da replicare. C’è da dirlo: non vediamo l’ora di sapere di più riguardo a questo misterioso backstage.