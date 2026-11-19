Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Aveva 91 anni e aveva lavorato fino all’ultimo. Corrado Augias è morto il 19 novembre, dopo una vita dedicata al giornalismo, alla cultura, alla scrittura, alla musica e a ogni bene che sappia arricchire la nostra anima. Fino a poche settimane fa, l’abbiamo ritrovato su La7, elegante e pacato come sempre, a parlare di libri e di storia tra amici.

La notizia arriva da Repubblica, il giornale che aveva contribuito a fondare con Eugenio Scalfari. In Senato si discuteva il decreto scuola quando la capogruppo di Italia Viva, Raffaella Paita, ha preso la parola per annunciarlo. Maggioranza e opposizione si sono alzate in piedi ad applaudire e Ignazio La Russa ha chiesto qualche istante di silenzio. Lui, che ricordava con affetto il professore che gli aveva fatto amare la letteratura, forse avrebbe sorriso della coincidenza.

Corrado Augias e Telefono Giallo, quando la cronaca nera entrò nelle case degli italiani

Molto prima che i podcast true crime arrivassero nelle nostre cuffie, c’era Telefono Giallo. Dal 1987 al 1992, su Rai 3, Augias riapriva in diretta i grandi misteri italiani, delitti e stragi rimasti senza un colpevole, e chiedeva aiuto direttamente al pubblico da casa. Gli spettatori chiamavano, ricordavano, a volte raccontavano dettagli rimasti chiusi nei cassetti per anni. Nasceva così un modo nuovo di fare cronaca in tv: partecipato, rigoroso, e in grado di tenere tutti col fiato sospeso restando sempre composto, quasi pudico.

La puntata entrata nella storia è quella dedicata alla strage di Ustica. In piena diretta squillò il telefono. Dall’altra parte c’era un uomo, rimasto anonimo, che diceva di essere stato in servizio quella notte. Disse quanto bastava per incrinare le versioni ufficiali, poi riattaccò, mentre Augias lo pregava di restare in linea. Quelle parole contribuirono alla riapertura del caso. Il programma chiuse tra qualche polemica, lasciando però un’impronta profonda perché chiunque oggi racconti un cold case in tv, consapevolmente o meno, cammina su quella strada.

Chi era Corrado Augias: la carriera, i libri e la famiglia

Romano, classe 1935, laurea in Giurisprudenza, entra in Rai nel 1960 e da lì comincia un viaggio lungo oltre sessant’anni. Racconta l’America da New York, poi la Francia da Parigi per L’Espresso e Panorama. Nel 1975 Scalfari lo rispedisce oltreoceano a preparare l’arrivo di Repubblica, dove per circa vent’anni risponderà alle lettere dei lettori, quasi seimila.

In tv firma programmi che hanno trasformato la cultura in una piacevole compagnia serale: Babele, considerato il primo programma interamente dedicato ai libri, Enigma, Le Storie – Diario italiano, Quante storie. Nel novembre 2023 saluta la Rai e approda a La7 con La Torre di Babele, condotta fino a pochi mesi fa. Tra il 1994 e il 1999 siede anche al Parlamento europeo.

Poi ci sono i libri di Corrado Augias: i gialli con il commissario Sperelli, la fortunata serie dei Segreti dedicata a Roma, Parigi, Londra e New York, le inchieste sul cristianesimo e, nel 2024, l’autobiografia La vita s’impara, uscita per Einaudi. Milioni di copie vendute e un pubblico affezionato che lo seguiva dal giornale alla libreria.

Lascia la moglie, la giornalista Daniela Pasti, e la figlia Natalia Augias, anche lei volto del giornalismo Rai. Negli ultimi anni parlava della fine con grande serenità. Augias ci lascia con il regalo di una conoscenza che, quando si racconta bene, sa tenere compagnia come una vecchia amica. E chissà quanti, stasera, ripenseranno a quel telefono che squillava in diretta.