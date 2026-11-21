Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Corrado Augias

Le chiamate agli amici, gli abbracci lunghissimi alla figlia e la scelta di realizzare un programma per dire addio al pubblico nel suo stile. Corrado Augias si è spento a 91 anni ed è rimasto un uomo libero, intelligente e curioso sino all’ultimo istante della sua vita. Il giornalista e conduttore infatti era consapevole che stava per andarsene e aveva programmato ogni cosa.

Gli ultimi giorni di Corrado Augias

A raccontare gli ultimi giorni di vita di Corrado Augias è stata la figlia, Natalia Augias. A sorprendere è soprattutto la lucidità con cui il conduttore, scrittore e giornalista aveva scelto da tempo di predisporre il suo addio, non solo ai suoi cari, ma anche al pubblico che lo seguiva da anni con affetto.

Natalia Augias ha spiegato che suo padre combatteva da ben vent’anni contro una malattia, che aveva cercato sempre di “tenere a bada”. “Ha combattuto come un leone per moltissimo tempo e questa lotta non ha fermato la sua energia vitale – ha spiegato -. Ha realizzato moltissimi progetti. La gioia della musica, per esempio, è stata messa a punto quando già stava molto male”.

Consapevole di avere a disposizione ancora poco tempo, il conduttore ha scelto di andarsene come voleva, senza mai perdere la sua grande compostezza e gentilezza. Lo dimostra la decisione, prima di morire, di congedarsi dagli amici con una telefonata, salutandoli e ringraziandoli per tutto.

Ma anche la scelta di avere accanto a sè, sino all’ultimo respiro, la sua splendida famiglia. La moglie Daniela Pasti, amore di una vita intera, la figlia Natalia e il genero Pietro Suber. Ma soprattutto i suoi amatissimi nipoti: David, professore a Oxford, e i gemelli Micol e Marco.

“David, che insegna a Oxford – ha spiegato Natalia – avrebbe dovuto affrontare un difficile viaggio in Medio Oriente in zone complicate ma ha sospeso tutto, ed è tornato a Roma per stare accanto a lui. Un’ottima scusa per trattenerlo. Diciamo che per questo Corrado si è dato molte pacche sulle spalle, ridendo con me e con Pietro. E poi anche Micol ha trascorso tanto tempo con lui”.

Il programma per dire addio al pubblico

Corrado Augias però non ha dimenticato il suo pubblico. Per salutare chi l’aveva sempre seguito e sostenuto con grande affetto, fra programmi tv e libri, ha progettato uno speciale intitolato Corrado Augias, Saluto di un Maestro che andrà in onda lunedì 23 novembre in prima serata. Un vero e proprio ultimo saluto da parte di Augias rivolto ai telespettatori.

Il suo testamento televisivo, progettato e costruito in base alla sua volontà. A parlarne è stato Andrea Salerno, direttore di La7, Andrea Salerno, che ha spiegato di aver raggiunto il giornalista a casa sua per discutere i dettagli della trasmissione.

“Abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico – ha svelato Salerno -: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte”. Ogni dettaglio, dall’inizio alla fine, è stato curato da Corrado Augias: “Ha scelto brani di due o tre puntate della Torre di Babele, indicando come comporli, cosa usare per la sigla e con quale frase chiudere. Ha chiesto di andare in onda di lunedì, la ‘sua’ serata, e ha dato altre indicazioni che naturalmente abbiamo rispettato”.