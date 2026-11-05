iStock Idee per spuntini sani e nutrienti

Tra i ritmi frenetici della quotidianità, le scadenze lavorative e la gestione delle attività personali, lo spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio rischia spesso di trasformarsi in un atto automatico e poco nutriente.

Ci si ritrova così davanti alla dispensa aperta, non sempre per un’effettiva necessità biologica ma piuttosto per colmare un momento di stanchezza o di stress, con il rischio di trascinarsi dietro uno sgradevole senso di colpa subito dopo aver consumato uno snack.

Il primo passo per trasformare la merenda in un momento rigenerante di benessere consiste nell’imparare ad ascoltare i segnali del proprio organismo, imparando a distinguere due forme di fame nettamente diverse:

Fame emotiva (o nervosa): compare all’improvviso, orienta la scelta verso cibi specifici (generalmente ricchi di zuccheri raffinati o grassi) e stenta a placarsi anche quando lo stomaco è pieno. Nasce infatti da un bisogno di natura psicologica per compensare ansia, stress o stanchezza mentale.

compare all’improvviso, orienta la scelta verso cibi specifici (generalmente ricchi di zuccheri raffinati o grassi) e stenta a placarsi anche quando lo stomaco è pieno. Nasce infatti da un bisogno di natura psicologica per compensare ansia, stress o stanchezza mentale. Calo energetico (fame fisiologica): si sviluppa in modo graduale a distanza di qualche ora dall’ultimo pasto principale. Si tratta del naturale segnale con cui il corpo richiede il carburante necessario per concludere la giornata con la giusta vitalità.

Riconoscere questa differenza consente di riprendere il controllo delle proprie scelte nutrizionali, trasformando lo spuntino spezza-fame in un prezioso alleato della salute.

I “falsi amici” della dispensa: quali snack evitare

Quando i livelli di energia scendono bruscamente, l’istinto porta a cercare risposte rapide e gratificanti: è facile cadere nella trappola dei cosiddetti “falsi amici” della dispensa, ovvero alimenti all’apparenza comodi ma nutrizionalmente sbilanciati:

Merendine e biscotti confezionati: la presenza di farine raffinate e zuccheri semplici genera un repentino picco glicemico. L’energia percepita dura pochissimo, lasciando ben presto il posto a un profondo crollo e al ritorno di una fame ancora più intensa.

la presenza di farine raffinate e zuccheri semplici genera un repentino picco glicemico. L’energia percepita dura pochissimo, lasciando ben presto il posto a un profondo crollo e al ritorno di una fame ancora più intensa. Gallette o snack “light” consumati da soli: alimenti privi di fibre nobili e proteine adeguate vengono digeriti molto rapidamente, senza garantire un senso di sazietà duraturo.

alimenti privi di fibre nobili e proteine adeguate vengono digeriti molto rapidamente, senza garantire un senso di sazietà duraturo. Succhi di frutta industriali: essendo privi delle fibre naturali presenti nel frutto fresco, concentrano zuccheri semplici senza richiedere masticazione, azzerando la risposta fisiologica di sazietà.

La formula per lo spuntino bilanciato

Per mantenere stabile la glicemia ed evitare cali di concentrazione, la strategia ideale prevede il corretto bilanciamento dei macronutrienti. L’obiettivo è affiancare a una fonte pratica di carboidrati complessi o proteine, come una barretta proteica Ventura, un secondo alimento fresco e funzionale, in grado di apportare fibre, grassi sani o minerali.

Ecco tre opzioni di abbinamento bilanciate, pratiche e gustose:

Barretta proteica con nocciole tostate + Yogurt greco o vegetale

L’unione tra una barretta proteica con nocciole tostate e uno yogurt greco o vegetale al naturale garantisce una quota proteica ad alto valore biologico. La combinazione tra la cremosità dello yogurt e la croccantezza della barretta stimola la masticazione, rallenta la digestione e prolunga il senso di sazietà fino a cena.

La barretta proteica Ventura con nocciole tostate è ad alto contenuto di proteine vegetali estratte da semi di Zucca macinati con cura ed è un alimento vegan, senza latte e senza glutine.

Barretta proteica con pistacchi tostati + un quadratino di cioccolato fondente (min. 75%)

Nelle giornate in cui il desiderio di dolce si fa sentire con maggiore intensità, abbinare alla barretta proteica con frutta secca a un pezzetto di cioccolato fondente rappresenta un ottimo compromesso tra salute e gratificazione. I flavonoidi presenti nel cacao ad alta percentuale forniscono un prezioso apporto di antiossidanti, appagando il palato in totale equilibrio.

La barretta proteica Ventura contiene pistacchi tostati e datteri per un alimento vegan, senza glutine, senza latte, ad alto contenuto di proteine vegetali estratte dai semi di zucca.

Barretta proteica con arachidi tostate + estratto vegetale

Quando l’esigenza principale è favorire la digestione e reidratare i tessuti, la scelta ideale cade sull’associazione tra barretta ed estratto fresco, a prevalenza di verdura (es. finocchio, cetriolo e mela verde). L’estratto offre sali minerali e idratazione immediata, mentre la barretta fornisce la quota solida e l’energia sostenuta necessarie per il resto del pomeriggio.

La barretta proteica Ventura con arachidi tostate contiene anche datteri e semi di zucca, è senza zuccheri aggiunti, con una interessante quantità di fibre e ad alto contenuto di proteine vegetali.

Gestire lo spuntino in modo consapevole non significa imporsi rigide restrizioni o rinunciare al gusto, ma imparare a nutrire il corpo in maniera strategica. La linea Ventura propone anche barrette proteiche con cioccolato e anacardi, frutta secca sgusciata e tostata, mix proteico per insalate e BBMix proteico con arachidi, semi di zucca, mandorle e mirtilli.