Le fibre sono fondamentali per l'organismo ma non sempre ne consumiamo a sufficienza: come rimediare con semplicità, dagli accorgimenti a tavola allo snack da portare sempre in borsa

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iStock Come incrementare il consumo di fibre, anche fuori casa

Negli ultimi anni, si parla sempre più spesso di benessere intestinale, microbiota e di quanto sia importante seguire un’alimentazione varia ed equilibrata. Eppure, nonostante la grande attenzione rivolta alla salute a tavola, c’è un nutriente fondamentale che continua a registrare una forte carenza nei regimi alimentari: la fibra.

Secondo numerosi esperti della nutrizione, gran parte della popolazione non raggiunge il quantitativo giornaliero raccomandato. Una mancanza che non rappresenta solo un piccolo dettaglio nutrizionale, ma che incide sul corretto funzionamento dell’organismo e sulla qualità della nostra energia quotidiana.

A differenza di altri macronutrienti, le fibre alimentari sono componenti di origine vegetale che il nostro corpo non è in grado di digerire completamente. Proprio questa loro caratteristica unica e “resistente” permette loro di svolgere un ruolo chiave nell’alimentazione di tutti i giorni.

Le fonti principali di fibre

Se sulla carta sappiamo cosa dovremmo mangiare, nella pratica quotidiana la realtà è ben diversa. La vita frenetica, i ritmi lavorativi serrati, i pasti consumati in velocità fuori casa e il crescente ricorso a snack preconfezionati o prodotti altamente raffinati rendono spesso difficile raggiungere l’apporto ottimale di fibre.

Le fonti principali da cui possiamo attingere sono quelle che ci offre la natura:

la frutta fresca, ricca di vitamine e acqua;

la verdura, fondamentale per apportare volume e micronutrienti;

i legumi, una risorsa preziosa spesso sottovalutata;

i cereali integrali, da preferire alle versioni raffinate;

la frutta secca, ottima per uno snack nutriente.

Un consumo adeguato di fibre contribuisce in modo significativo ad aumentare il senso di sazietà, aiutandoci a gestire meglio l’appetito e a rendere l’intera alimentazione giornaliera molto più equilibrata.

Come aumentare l’apporto di fibre

Riuscire ad assumere più fibre non richiede di stravolgere le proprie abitudini o di seguire diete restrittive. Bastano piccoli accorgimenti strategici da inserire gradualmente nella routine:

scegliere più spesso i cereali integrali, preferendo pane, pasta e riso che mantengono le loro componenti originali;

aumentare il consumo di frutta e verdura, aggiungendo una porzione extra a ogni pasto principale;

portare i legumi in tavola più spesso, inserendoli nella pianificazione settimanale dei menu;

scegliere snack intelligenti, capaci di apportare fibre reali rispetto a prodotti confezionati privi di valore nutrizionale.

Sunsweet

Fibre fuori casa: Sunsweet Fiber+

Gli spuntini, in particolare, rappresentano un’opportunità straordinaria per inserire fibre nella quotidianità. Spesso lo stress o la fretta ci spingono a scegliere cibi poco nutrienti: avere a disposizione un’alternativa ricca di fibre, permette invece di prenderci cura di noi anche quando siamo in movimento.

Con ben 4,8 g di fibre e un contenuto pari a 16 g di fibre per 100 g di prodotto, la barretta Sunsweet Fiber+ con prugne e anacardi rappresenta un supporto pratico e di qualità per il nostro benessere.

La sua forza sta nella comodità: facile da infilare in borsa, nello zaino o nella borsa della palestra, è pronta per essere consumata in ogni momento della giornata. Che si tratti di una pausa rigenerante in ufficio, di una giornata di commissioni in giro per la città, di un’escursione all’aperto o del post-allenamento, offre la praticità ideale per chi non vuole fermarsi mai.

E per chi ama le soluzioni naturali, Sunsweet offre una gamma completa di prugne, da sempre riconosciute come una preziosa fonte di fibre. Qui è possibile approfondire gli aspetti nutrizionali delle prugne.