Charlotte Casiraghi: “Il dolore di nostro figlio ci rende estremamente fragili”

"Come madre, faccio fatica ad accettare che i miei figli soffrano e vivano l'esperienza della crepa": Charlotte Casiraghi alla Milanesiana d'autunno

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Abbiamo incontrato Charlotte Casiraghi a Milano al Teatro Franco Parenti in occasione della Milanesiana in autunno, in un’edizione speciale. La figlia di Carolina di Monaco ha presentato il suo libro, La Crepa, edito in Italia da La Nave di Teso.

Ha letto un estratto, dimostrando di cavarsela perfettamente con l’italiano, in cui ha spiegato il senso di questo testo, ispirato a Francis Scott Fitzgerald, uno dei più importanti scrittori americani del secolo scorso, e dal filosofo francese Gilles Deleuze, morto suicida nel 1995, noto per la definizione di pensiero rizomatico e per una lettura critica della psicoanalisi.

Charlotte Casiraghi, la fragilità di essere madri

Anche di Freud si è parlato in questa serata speciale, fatta di cultura e glamour. Sullo sfondo la domanda che propone La crepa: che cosa possiamo imparare dalle nostre debolezze, dalle nostre ferite e dalle nostre fragilità?

Conversando con Ferruccio De Bortoli, Charlotte Casiraghi ha quindi raccontato della metafora freudiana della luna di cristallo. “Era un modo per mostrare come si reagisce quando ci si trova di fronte al proprio figlio che prende coscienza dell’irreparabile. È qualcosa che ci rende estremamente fragili. È difficile da genitore, facciamo di tutto per proteggerlo ed evitare a tutti i costi che soffra”.

E ha proseguito: “Vorremmo risparmiargli tutte le crepe, vorremmo che rimanesse intatto. E anche se sappiamo che è attraverso quelle prove che diventerà capace di amare, perdere, pensare, facciamo fatica ad accettare che soffra, trattandosi di nostro figlio”.

Charlotte sottolinea come sia stato importante per lei affrontare il tema della perdita e da madre è consapevole della difficoltà di vedere il proprio figlio confrontarsi con questi momenti dolorosi. La Casiraghi ha due figli, Raphaël, nato il 17 dicembre 2013, dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh, e Balthazar, nato il 23 ottobre 2018, avuto dal produttore cinematografico Dimitri Rassam da cui ha divorziato nel 2024.

Charlotte Casiraghi, look essenziale e chic

Abbiamo conosciuto quindi Charlotte Casiraghi nella veste di intellettuale. Ma filosofia e letteratura dialogano perfettamente con la bellezza. E lei ce ne ha data un saggio anche attraverso il suo look, essenziale come è nel suo stile e in quello di Coco Chanel che ripeteva che è meglio togliere che aggiungere.

Charlotte ha illuminato il teatro con la sua eleganza, presentandosi con una giacca grigia bouclé con bottoni d’oro, abbinata a un paio di pantaloni neri dall’orlo sfrangiato e delle slingback nere con la doppia C d’oro di Chanel sul tacco basso. Niente orecchini, li porta raramente, e solo diversi anelli molto sottili e minimal.

Perfetta la manicure rossa e il make up naturale che scolpiva le gote e il contorno del viso. Dopo il dialogo, Charlotte è tornata sul palco con la rosa della Milanesiana e poi si è prestata per il firmacopie, dove la fila di chi voleva “il suo autografo” da autrice riempiva tutto il foyer del teatro.

Charlotte in Italia ha fatto diverse tappe. Prima in tv, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa e poi a teatro, a Milano e a Bologna nell’ambito della Milanesiana d’autunno, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

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