Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

Il Principe Alberto di Monaco ha premiato suo nipote Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e il compianto Stefano Casiraghi, per i suoi meriti sportivi. Ma durante la cerimonia non c’era Beatrice Borromeo. Anche se a far girare la testa ai presenti ci ha pensato la Principessa Charlene.

Alberto di Monaco premia il nipote Pierre Casiraghi e la cugina Mélanie Antoinette de Massy

Alberto di Monaco ha radunato nella Sala d’Onore dello Stadio Luigi II, martedì 17 novembre, circa 60 persone per consegnare loro le onorificenze dello sport, in occasione della Festa Nazionale che viene celebrata il 19 novembre.

Dunque, il Principe ha iniziato i festeggiamenti con un paio di giorni d’anticipo. E ha premiato due parenti stretti, il nipote Pierre Casiraghi, figlio di sua sorella Carolina e marito di Beatrice Borromeo, e sua cucina Mélanie Antoinette de Massy.

Pierre Casiraghi ha ricevuto la medaglia per i meriti sportivi conseguiti con la barca a vela. Pierre ha ereditato la passione di suo padre Stefano per gli sport d’acqua. Tra l’altro Casiraghi trovò la morte giovanissimo nel 1990 proprio a causa di un incidente nautico durante una gara coi motoscafi.

Suo figlio Pierre ha preferito la vela e da anni con la sua squadra colleziona vittorie, riempiendo di orgoglio il Principato.

Invece Mélanie si è distinta per il suo impegno nello sviluppo del tennis a Montecarlo. Per questo ha ricevuto la medaglia di bronzo. Questo riconoscimento premia la sua dedizione a uno sport particolarmente caro al Principato.

Durante la cerimonia c’è stato un momento toccante, quando Alberto ha consegnato una medaglia a Sandrine Renou, originariamente il premio era stato conferito a suo figlio Lorenzo, un giocatore di basket prematuramente scomparso nel 2025.

All’inizio della cerimonia Alberto ha pronunciato un discorso di ringraziamento rivolto ai presenti: “Le mie più sincere congratulazioni per i vostri successi personali e per il vostro contributo allo sforzo collettivo volto ad accrescere il prestigio del Principato”.

Beatrice Borromeo assente alla premiazione

Alla cerimonia però mancava un ospite speciale, Beatrice Borromeo. La moglie di Pierre Casiraghi non era presente all’evento, malgrado suo marito sia stato uno dei protagonisti.

La sua assenza però non deve far pensare in alcun modo che Beatrice non sostenga la passione di Pierre. Lei è la sua prima tifosa, pronta a condividere ogni sua avventura e ogni suo successo.

Inoltre, spesso marito e moglie partecipano da soli ai loro eventi pubblici di lavoro. Beatrice ad esempio ha deliziato Milano con la sua presenza alla scorsa fashion week, ma Pierre non c’era.

Probabilmente, la Borromeo era impegnata coi tre figli o con i preparativi della cerimonia della Festa Nazionale di Monaco del 19 novembre, quando tutta la famiglia principesca, bambini compresi, si raduna a Palazzo per le celebrazioni.

Charlene di Monaco ha incantato al posto di Beatrice Borromeo

Anche se Beatrice Borromeo era assente, non è mancato l’elemento glamour alla cerimonia di consegna delle medaglie per lo sport grazie a Charlene di Monaco.

La Principessa era accanto a suo marito Alberto, indossando un elegante tailleur pantaloni gessato, con giacca a doppiopetto e pantaloni palazzo, abbinato a una camicia color crema come le décolleté. Da notare gli orecchi di diamanti a lobo.

Alberto e Charlene, lo scorso 16 novembre, avevano consegnato insieme i doni di Natale della Croce Rossa, un appuntamento che introduce tradizionalmente nel periodo delle feste.