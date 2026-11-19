Kate Middleton, i look del viaggio a Mumbai

Il viaggio di tre giorni a Mumbai in India ha segnato il ritorno sulla scena internazionale, se si esclude la visita a Reggio Emilia, di Kate Middleton dopo il cancro. La Principessa di Galles ha fatto breccia anche con i suoi look. Kate in valigia ha portato soprattutto tailleur pantaloni, ma ci ha stupito con il magnifico abito di gala per la cerimonia di consegna degli Earthshot Prize Awards. Gli outfit sono tutti magnifici, anche se un piccolo errore c'è stato. Rivediamoli in dettaglio