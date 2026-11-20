Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton in India, i look da sogno e un errore: le pagelle

Kate Middleton e William hanno terminato con successo il loro viaggio in India. Ma il Principe di Galles ha commesso una gaffe svelando il luogo in cui si terrà il prossimo gala dell’Earthshot Prize. E in qualche modo è coinvolta anche Meghan Markle.

Kate Middleton e William, la meta del prossimo viaggio internazionale

Il bilancio del viaggio a Mumbai di Kate Middleton e di William è stato indubbiamente positivo. L’accoglienza calorosa che è stata riservata loro, la spontaneità della Principessa di Galles che fa breccia nei cuori della gente, come Lady Diana, l’interesse e il sostegno del Principe di Galles alle iniziative ambientali sono stati ingredienti di successo.

Indubbiamente, il momento più glamour del loro tour è stata la cerimonia di consegna dell’Earthshot Prize. Kate ha incantato con un magnifico abito rosso, decorato con cristalli verdi e ricami in oro, in stile Bollywood.

L’entusiasmo del momento ha fatto perdere a William la solita calma e si è lasciato trasportare dall’euforia, rivelando in anticipo quello che sarebbe dovuto rimanere segreto, almeno per qualche mese ancora.

Il Principe di Galles è stato dunque protagonista di una gaffe che ha messo in difficoltà Kensington Palace. Infatti, durante il gala ha dichiarato: “L’anno prossimo sarà un grande anno, Australia!“, lasciando chiaramente intendere che l’edizione 2027 dell’Earthshot Prize sarà in Australia appunto.

La sua rivelazione lascia intendere quindi che l’anno prossimo possiamo aspettarci lui e sua moglie viaggeranno dall’altra parte del mondo.

Kensington Palace si è rifiutato di confermare la dichiarazione di William. Ma l’esperta reale Juliet Rieden a ottobre disse: “Penso, stando qui in Australia, che una visita del Principe William e della Principessa Catherine sia attesa da tempo”.

William, l’imbarazzo del Palazzo

Dunque, è altamente probabile che questo viaggio si farà. Ma sarebbe dovuto restare segreto fino a che tutto fosse definitivamente confermato. L’organizzazione di un tour di questa portata richiede molto lavoro. Le procedure di Palazzo prevedono che un viaggio venga ufficialmente annunciato quando tutti i dettagli sono stati definiti e ci sono le garanzie che effettivamente si svolga.

Ad esempio la presenza di Kate in India è stata confermata solo il giorno prima della partenza.

Stando così le cose, Kensington Palace sta evidentemente lavorando per organizzare l’Earthshot Prize in Australia, ma non è ancora certo che sarà quella la location definitiva, perché potrebbero presentarsi eventi o circostanze che costringono a cambiare i piani.

Kate Middleton e William in Australia, come Meghan Markle

Tra l’altro, caso vuole, che l’Australia sia la meta agognata non solo di William e Kate, ma anche di Meghan Markle. Infatti, la Duchessa di Sussex ha avuto un incarico molto speciale.

Apparirà in tv per condurre una puntata di Masterchef Australia. La sua partecipazione al programma ha sollevato non poche critiche, perché non tutti la ritengono abbastanza competente di cucina, malgrado nella sua serie per Netflix abbia dispensato ricette e si sia cimentata nel preparare manicaretti con veri chef.