Kate Middleton è arrivata in India e gioca a cricket: il cambio look è spaziale

Kate Middleton è arrivata a Mumbai con William e lo ha subito sfidato a una partita di cricket. I primi due look sono favolosi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è arrivata in India con William e il primo look della Principessa di Galles è tanto essenziale quanto speciale con un blazer giallo chiaro dalla vestibilità strepitosa. In poche ore ha sfoggiato un altro outfit e il cambio è altrettanto spaziale con l’abito blu elettrico. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, il primo viaggio internazionale con William dopo il cancro

Ancora una volta Kate Middleton e William sono impegnati in un viaggio di Stato in India. Lo scopo della visita è di “celebrare l’innovazione, la sostenibilità, la leadership giovanile e i legami duraturi tra il Regno Unito e l’India”.

Ma questo tour è ancora più speciale degli altri perché segna il ritorno di Kate sulla scena internazionale con William, dopo la malattia. Infatti, a parte la visita in Italia della scorsa primavera dove però era sola, non aveva ancora intrapreso un viaggio di tale portata con suo marito. Tra l’altro, la sua presenza non era nemmeno scontata. Sebbene il viaggio fosse in programma da mesi per il Principe William, lo staff della coppia ha confermato nel fine settimana che la Principessa Kate si sarebbe unita a lui.

Kate Middleton, le prime parole di William in India

William e Kate sono atterrati a Mumbai nelle prime ore del mattino di lunedì 16 novembre. E poco dopo il Principe ha scritto sui suoi social ufficiali: “Io e Catherine siamo felicissimi di essere in India per l’Earthshot Prize di quest’anno. L’India ha dato un contributo straordinario all’Earthshot negli ultimi sei anni e ospita più finalisti e vincitori dell’Earthshot di qualsiasi altro Paese”.

Infatti, la loro partecipazione alla cerimonia dell’Earthshot Prize è l’evento più importante e glamour dell’intero viaggio. Anche se la loro agenda è ricca di appuntamenti.

“È diventato anche uno dei luoghi più stimolanti al mondo per l’innovazione ambientale, con persone in tutto il paese che sviluppano soluzioni pratiche ad alcune delle maggiori sfide che tutti condividiamo”.

E ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di incontrare gli innovatori, gli imprenditori e i giovani le cui idee stanno contribuendo a plasmare un futuro più sostenibile”, firmando con la lettera “W”.

Kate Middleton, la sfida a cricket

Così, William e Kate non hanno perso tempo e appena sbarcati dall’aereo erano pronti per raggiungere il maestoso Ballard Estate, un quartiere storico ricco di edifici di epoca coloniale e sede di numerosi negozi.

Lì hanno partecipato a una partita di cricket di strada, per sottolineare quello che il loro ufficio ha definito “il potere dello sport di unire le persone e creare opportunità per i giovani attraverso l’istruzione, l’inclusione e lo sviluppo personale”.

La Principessa di Galles è nota per le sue abilità sportive e non ha perso occasione per sfoggiarle, facendo alcuni colpi davvero da fuoriclasse. Inutile dire che ha stracciato William.

Kate Middleton, il blazer giallo favoloso

Per essere comoda durante il cricket, Kate ha indossato un blazer doppiopetto con chiusura asimmetrica, modello Miller Dickie, giallo acido, di Veronica Beard. E lo ha abbinato a dei pantaloni bianchi a sigaretta, firmati Alexander McQueen. Ai piedi ha sfoggiato delle slingback bicolore, basse, di Camilla Elphick.

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Come gioielli ha scelto orecchini e collana abbinata in ametista verde caramella, creati da Kiki McDonough.

Kate Middleton in metropolitana con l’abito blu elettrico

Terminata la partita di cricket, William e Kate si sono velocemente cambiati per prendere la metropolitana.

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