Kate Middleton e William hanno imposto nuove regole per i viaggi internazionali e il cambiamento sarà permanente, impattando sui loro tre figli

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton in India, i look da sogno e un errore: le pagelle

Kate Middleton e William hanno apportato un grande cambiamento nei viaggi internazionali e l’abbiamo già visto in atto durante la recente visita in India. E tutto questo ha un grande impatto sui figli della coppia, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton e William, come hanno cambiato il modo di viaggiare

Kate Middleton e William sono stati impegnati in un viaggio in India in occasione dell’Earthshot Prize che si è tenuto a Mumbai. In soli tre giorni il Principe e la Principessa di Galles hanno assolto a diversi impegni, con due o tre appuntamenti quotidiani e più cambi di look nel giro di 24 ore.

Appena sbarcati, William e Kate si sono lanciati in una partita di cricket e poi hanno fatto un giro in metropolitana.

L’indomani hanno sperimentato un risciò elettrico e hanno partecipato alla consegna dell’Earthshot Prize per la categoria bambini e infine hanno sfilato sul green carpet per la cerimonia di gala. Infine, prima di partire hanno visitato una scuola di artigianato tessile, in seguito hanno svolto due attività separate e infine hanno incontrato il primo ministro indiano prima di partire.

Insomma, in soli tre giorni hanno concentrato un numero di impegni per almeno una settimana. Ma questa è la nuova modalità di organizzare i viaggi internazionali.

Un tempo, non troppo lontano, duravano dai sette ai quindici giorni. Mentre ora la tendenza è di ridurli a meno di un settimana, riempiendo quotidianamente l’agenda in modo fitto.

Così, quando William e Kate visitarono per la prima volta l’Australia rimasero 15 giorni e anche il loro primo viaggio in India durò parecchio.

Il segretario privato del Principe William, Ian Patrick, ha confermato questa nuova tendenza, affermando che William e Kate intendono concentrarsi su “viaggi mirati” che producano “risultati concreti”. Dunque, sono finiti i tempi in cui i membri della Famiglia Reale trascorrevano diverse settimane all’estero incontrando la popolazione locale.

Questo cambiamento è stato fatto per stare al passo coi tempi, ridurre le spese e ottenere risultati più immediati. Inoltre, per quello che riguarda il caso specifico di William e Kate, viaggi più brevi permettono loro di stare meno tempo lontano dai figli.

Infatti, Re Carlo e la Regina Camilla preferiscono ancora diradare gli impegni in agenda e trattenersi qualche giorno in più fuori dal Palazzo, anche in ragione che hanno bisogno di tempo per riposarsi tra un evento e l’altro.

Kate Middleton, un cambiamento permanente

Fare viaggi internazionali più corti sarà una tendenza permanente che non dipende solo dal fatto che George, Charlotte e Louis sono ancora piccoli.

Come ha spiegato l’esperta reale Emily Nash, parlando del viaggio in India: “Una cosa che è emersa chiaramente durante questa visita è che le persone spesso parlano del fatto che non fanno più viaggi molto lunghi. Un tempo si viaggiava per settimane intere. Di certo, l’ultima volta che sono stati in Australia, sono rimasti due settimane o più, il che è necessario se si va così lontano”.

Emily ha continuato: “Ma questo è davvero il modo in cui faranno le cose d’ora in poi. Credo che vogliano viaggi brevi ma di grande impatto. Vogliono avere un forte impatto, e il modo in cui lo fanno è coinvolgendo altri personaggi famosi, persone con un’enorme influenza, per diffondere il loro messaggio“.

E ha concluso: “Quelle foto di Catherine che tiene la mano di una madre in lutto in ospedale faranno il giro del mondo e contribuiranno moltissimo a far comprendere le problematiche legate alla mortalità materna e allo sviluppo nella prima infanzia, temi che le stanno molto a cuore. Credo quindi che questo sarà il loro obiettivo principale in futuro”.

Un cambiamento dunque che è destinato a permanere nel tempo e che impatterà sui viaggi che un domani dovranno affrontare George, Charlotte e Louis.

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