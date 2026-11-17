Jessie Webb era l'unica donna che sapesse tenere uniti William e Harry: oggi che non c'è più, il suo ricordo è più vivo che mai

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Jessie Webb, storica tata di William e Harry, si è spenta a 84 anni. A dare la notizia è stato il biografo reale Robert Jobson e, nel giro di poche ore, chi l’ha conosciuta a Palazzo ha iniziato a condividere aneddoti della sua lunga vita a Corte

La morte di Jessie Webb è un addio importante per il Principe William e il Principe Harry. Lei è stata la donna che li ha presi per mano mentre le nozze dei genitori andavano in frantumi, e oggi, con i due fratelli ancora distanti, il suo ricordo li riporta per un attimo nella stessa stanza dei giochi.

Jessie Webb, la tata cockney che proteggeva William e Harry dalla crisi tra Carlo e Diana

Jessie entra nella vita dei principini quando William ha sette anni e sta per iniziare la scuola, mentre Harry ne ha appena quattro. Il clima in casa Galles si fa ogni giorno più teso e lei, con la sua parlata cockney e uno spirito concretissimo, sceglie subito di stare dalla parte dei bambini.

Quando nelle discussioni tra Carlo e Lady Diana si alzavano i toni, Jessie radunava i piccoli e li portava a correre sui prati di Cirencester Park. Un agente della scorta di allora ricorda il suo fiuto per capire quando era il momento di eclissarsi con loro. Pare che, nella sua testa, asciugare le lacrime della Principessa spettasse ad altri. Il suo posto era accanto ai ragazzi.

E poi c’era la tavola. Jessie trovava i principini troppo magrolini e li rimpinzava di salsicce, bacon e dolcetti, tanto che lo chef Mervyn Wycherley scherzava sull’idea di sbarrare la dispensa. Darren McGrady, ex cuoco di corte, ha raccontato il giorno in cui William chiese la pizza per cena. Jessie intervenne all’istante e ordinò pollo arrosto con una montagna di verdure. McGrady ha ammesso di aver sempre provato per lei un certo timore reverenziale, e di conservarle un posto speciale tra tutte le bambinaie conosciute a Palazzo.

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La fama di donna in grado di tenere testa a Re Carlo se l’è guadagnata sul campo. Se il padre agitava troppo i figli prima della nanna, Jessie glielo faceva presente senza giri di parole. Una franchezza che a lungo andare a Carlo stava stretta: la trovava ingombrante e chiassosa, mentre Diana, a un certo punto, smise di rivolgerle la parola. Nel 1992, con Harry in partenza per il collegio di Ludgrove, il suo incarico si chiuse.

Jessie Webb e la Famiglia Reale, dalle nozze di William e Kate al principe George

La sua storia con la Famiglia Reale ha avuto un seguito. Grazie alla principessa Margaret, Jessie passò a lavorare per il figlio di lei, il visconte Linley, e per sua moglie Serena. Poi la pensione, in un appartamento della Corona a Kennington, a sud di Londra.

E William l’ha sempre tenuta vicina. Jessie era tra i 300 ospiti della festa per i suoi 21 anni al Castello di Windsor, nel 2003, e tra gli invitati alle nozze con Kate Middleton nel 2011. Due anni più tardi, a 71 anni, ha accettato di rimettersi in gioco: per qualche tempo ha dato una mano alla coppia con il piccolo principe George, nato da poche settimane, nella casa di Anglesey. Senza figli propri, ha tenuto in braccio due generazioni di futuri Sovrani. Nel 2018 l’abbiamo rivista a Windsor, al matrimonio di Harry e Meghan.