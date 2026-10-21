Harry ricorda l’ultima telefonata con Lady Diana: “Se solo avessi saputo…”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA/Getty Images Harry e Lady Diana

Sono trascorsi quasi 30 anni da quando, il 31 agosto 1997, Lady Diana perse la vita in un tragico incidente stradale a Parigi. Il ricordo della Principessa del popolo, tuttavia, continua a essere molto vivo nel cuore dei britannici e, ovviamente, in quello dei suoi figli.

Se William, da sempre schivo e riservato, ha scelto di vivere il suo dolore in forma privata, Harry ha invece parlato a più riprese della scomparsa dell’adorata madre. In una recente intervista, il Duca del Sussex ha fatto luce su un particolare inedito: l’ultima telefonata che ebbe con lei prima della tragedia.

Principe Harry, il ricordo dell’ultima telefonata

La scomparsa di un genitore è un lutto con cui un figlio è chiamato a fare i conti quotidianamente: i ricordi si confondono con i rimpianti e piccole frasi o parole non dette possono tormentare anche per anni. È un po’ quello che è successo al Principe Harry, che in una recente intervista ha raccontato alcuni dettagli dell‘ultima telefonata avuta con sua madre, Lady Diana, nel 1997.

Fu una chiamata molto breve, avvenuta poche ore prima del tragico incidente che avrebbe posto fine alla vita della Principessa e del suo fidanzato, Dodi Al Fayed. Diana telefonò ai figli mentre si trovavano a Balmoral, la residenza scozzese della Regina Elisabetta: i ragazzi, che stavano giocando con i cugini, non si trattennero a lungo al telefono con la madre.

“Se avessi saputo che sarebbe stata l’ultima telefonata con lei, quella conversazione sarebbe stata molto diversa“, ha spiegato Harry nell’intervista a GQ. “E sono io quello che deve convivere con questo pensiero. Il fatto è che, a 12 anni, tutto ciò che volevo era andare a correre e giocare con i miei cugini”, ha precisato.

Principe Harry, il ricordo di Diana

Eppure, a distanza di quasi tre decenni, l’eco di quel ricordo non si è ancora affievolita. Harry ha spiegato di pensare alla madre quasi ogni giorno: “È una cosa veloce, del tipo: “Wow, mi manchi. Mi chiedo come sarebbe il mondo se tu fossi ancora qui. Mi chiedo come sarebbe la mia famiglia se tu fossi ancora qui”.

Il legame con Diana è ancora così forte che il Duca non nasconde di trovarsi anche a “parlare” con lei: “A volte le faccio delle domande, cercando una sorta di risposta, e qualche volta la ricevo. Dopo tutto il lavoro che ho fatto su me stesso, sento ancora un legame con mia madre. In certi momenti e in alcune fasi della mia vita percepisco davvero la sua energia”, ha spiegato.

Il lavoro menzionato dal Principe si inserisce nel percorso psicologico che lo ha accompagnato negli anni e che lo ha aiutato a elaborare il lutto. Harry ha parlato in più occasioni di quanto possa essere difficile per un ragazzo affrontare una perdita, riconoscere le proprie emozioni e accettare quelle a lungo represse.

Se ha scelto di condividere la sua dolorosa esperienza, è per un motivo in particolare: “Continuo a sentirmi dire da tutti che raccontare la mia storia li ha aiutati. E finché sarà così, continuerò sempre a cercare di rendere le cose più facili per gli altri. Non importa se si tratta di una persona o di un milione”. Una decisione che, siamo sicuri, anche Lady D. avrebbe apprezzato molto.