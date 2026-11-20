Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Lady Diana

Sono passati quasi trent’anni dalla morte di Lady Diana, eppure la sua storia continua a suscitare emozioni, interrogativi e curiosità. A riportare l’attenzione sulla Principessa del Galles è questa volta una delle persone che l’hanno conosciuta più da vicino: suo fratello minore, il conte Charles Spencer, pronto a raccontarsi per la prima volta in un’intervista esclusiva per la televisione italiana.

Un’occasione per riscoprire Diana attraverso gli occhi di chi ha condiviso con lei gli anni dell’infanzia, molto prima che diventasse una delle donne più fotografate e amate al mondo. Al centro del racconto ci sarà il legame tra fratello e sorella, rimasto vivo anche dopo quel tragico 31 agosto 1997 che ha segnato per sempre la storia della famiglia reale britannica.

Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, racconta la sorella a quasi 30 anni dalla morte

Per il mondo era Lady D, la Principessa del popolo, ma per Charles Spencer era semplicemente Diana, sua sorella maggiore. Una distinzione che restituisce il senso di un racconto destinato a riportare in primo piano la dimensione più privata di una donna la cui vita è stata raccontata innumerevoli volte, spesso attraverso lo sguardo degli altri.

Nato nel 1964, Charles Spencer è il nono conte Spencer, scrittore e giornalista, nonché uno dei custodi della memoria della sorella. Il suo nome è legato anche a uno dei momenti più intensi dei funerali di Diana, celebrati il 6 settembre 1997 nell’abbazia di Westminster. Fu proprio lui a pronunciare il discorso funebre davanti alla famiglia reale e a milioni di persone che seguivano la cerimonia in televisione.

Da allora il conte ha continuato a mantenere vivo il ricordo della Principessa, una figura che, a distanza di decenni, continua a occupare un posto particolare nell’immaginario collettivo. Oggi Spencer torna a ripercorrere la vita della sorella anche attraverso il suo ultimo bestseller, Canto del cigno. Diana, mia sorella, un libro che ha acceso il dibattito nel Regno Unito e a livello internazionale.

Il volume riporta l’attenzione su Diana attraverso una prospettiva familiare, lontana almeno nelle intenzioni dalla narrazione pubblica che ha accompagnato la Principessa durante la sua vita e dopo la morte. Un racconto che assume un valore particolare mentre si avvicina il trentesimo anniversario della sua scomparsa, che ricorrerà il 31 agosto 2027.

Charles Spencer e Lady Diana, un legame profondo tra affetto e incomprensioni

Charles Spencer e Lady Diana hanno condiviso molto più di un cognome importante. Separati da appena tre anni, sono cresciuti insieme nella tenuta di Althorp, affrontando anche il dolore per la separazione dei genitori, un’esperienza che ha segnato profondamente la loro infanzia.

Il loro è stato un rapporto di grande affetto, ma non privo di tensioni e incomprensioni, soprattutto negli anni che hanno preceduto la morte della Principessa. Charles però non ha mai smesso di custodirne la memoria: fu lui a volere che Diana riposasse ad Althorp, lontano dalla curiosità dei media, su un’isola al centro di un lago: un luogo appartato, dove la Principessa ha trovato quella riservatezza che troppo spesso le era mancata in vita.

Quando e dove vedere l’intervista a Charles Spencer in Italia

Il pubblico italiano potrà ascoltare Charles Spencer domenica 22 novembre 2026, a partire dalle 15.45 su Canale5, durante Verissimo. A intervistarlo sarà Silvia Toffanin, che accoglierà il conte per un incontro in esclusiva per la televisione italiana.

L’intervista sarà l’occasione per tornare sulla figura di Lady Diana attraverso la testimonianza di suo fratello, in un momento in cui la sua storia continua a far discutere e a interessare generazioni diverse.

La puntata sarà disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove è possibile seguire il programma e recuperare le interviste dopo la messa in onda.