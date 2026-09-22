Chi è Charles Spencer, il fratello di Lady Diana

Charles Spencer, fratello minore di Lady Diana, è un uomo sospeso tra luci e ombre: scrittore e giornalista, ha spesso fatto parlare di sé

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Charles Spencer

Charles Spencer, fratello minore della compianta Lady Diana, è finito sotto i riflettori per aver pubblicato Swan Song: Diana, My Sister, libro interamente dedicato alla sorella maggiore. Giornalista, saggista e papà di sette figli, l’uomo ha in realtà una storia personale molto particolare.

Chi è Charles Spencer

Charles Spencer, all’anagrafe Charles Edward Maurice Spencer, IX conte Spencer, è un autore, giornalista e conduttore televisivo britannico. Nato il 20 maggio 1964 è noto soprattutto per essere il fratello minore di Lady Diana, la compianta prima moglie di Re Carlo d’Inghilterra. La sua immagine pubblica è strettamente legata a quella della Principessa del Galles: separati da soli tre anni d’età, vissero un’infanzia quasi in simbiosi ad Althorp, tenuta nella quale Charles risiede ancora oggi.

Dopo la laurea in storia moderna all’università di Oxford, Charles ha intrapreso con successo la professione giornalistica: in qualità di corrispondente, ha lavorato per la NBC dal 1986 al 1995, firmando anche recensioni ed articoli per il Guardian, il Daily Telegraph e Vanity Fair. Profondamente impegnato anche nel sociale, è fiduciario del Nelson Mandela Children’s Fund e patrono del Northampton Hope Centre, un ente di beneficenza locale per senza tetto.

Charles Spencer, la vita sentimentale

La vita sentimentale di Charles Spencer è stata piuttosto movimentata: l’uomo si è sposato 4 volte e ha sette figli. Il primo sì, quello con la modella Victoria Lockwood, risale al 1989: dall’unione sono nati 4 figli, ma nel 1997 è arrivata la richiesta di divorzio con accuse molto pesanti da entrambi le parti. Nel 2001, Charles ha sposato Caroline Freud: da questo secondo matrimonio sono nati altri due figli, ma anche questa unione è naufragata nel 2007.

La terza moglie è stata Karen Gordon, filantropa canadese e fondatrice di Whole Child International. Le nozze, celebrate nella tenuta di Althorp nel 2011, sono naufragate nel 2024. Charles e Karen sono genitori di una bambina, chiamata Charlotte Diana proprio in onore della sorella dell’uomo. La sua attuale moglie è invece l’archeologa Cat Jarman, sposata con una cerimonia privata in Arizona nel maggio 2026.

Charles Spencer, il rapporto con Diana

Charles e Diana erano legati da un rapporto molto profondo, e dopo la morte della sorella ha cercato di conservarne la memoria accendendo i riflettori sulla dimensione più umana della Principessa del Galles. È stato proprio lui, nel 1997, a leggere l’orazione funebre di Lady D., descrivendola come una sorella maggiore premurosa con cui aveva condiviso la dolorosa esperienza del divorzio dei genitori.

Sempre per sua volontà, Diana è stata seppellita nella tenuta di Althorp, sull’isola del Round Oval, così da evitare clamore mediatico e pellegrinaggi di curiosi e fanatici. In età adulta, tuttavia, non sarebbero mancate incomprensioni e tensioni con la sorella maggiore: in una lettera del 1996, diffusa da un maggiordomo, l’uomo parla infatti in termini molto duri dei problemi personali di Lady D.

Un episodio che non viene citato nella nuova biografia Swan Song: Diana, My Sister, dalle cui pagine emerge invece con forza anche il legame con i nipoti William ed Harry. Se oggi il rapporto con il futuro Re è molto discreto, quello con il secondogenito e sua moglie Meghan Markle è ben documentato e ancora molto solido.