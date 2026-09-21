Re Carlo, la verità del Conte Spencer: “La reazione di William e Harry”. E parla di Meghan

Charles Spencer torna su Diana nel suo memoir: le accuse a re Carlo, la reazione di William e Harry e il parallelismo con Meghan

IPA Re Carlo

Il fratello di Lady Diana rompe di nuovo il silenzio. Con l’uscita del suo libro di memorie, Charles Spencer ha rilasciato dichiarazioni durissime su Re Carlo, tornando su una delle pagine più dolorose della storia recente della Royal Family. Ma nel suo racconto trovano spazio anche William, Harry e Meghan Markle: le loro presunte reazioni, ma soprattutto un’ulteriore accusa, questa volta contro le persone che, a suo dire, non avrebbero imparato nulla dalla scomparsa della sorella.

Le accuse contro Re Carlo e la presunta reazione di William e Harry

Il fulcro delle rivelazioni, contenute nel volume in libreria (Canto del Cigno) a quasi trent’anni dall’anniversario della morte di Diana, riguarda un presunto scambio telefonico avvenuto nei giorni immediatamente successivi alla morte di Diana. In quel colloquio, secondo il Conte, Carlo avrebbe usato le seguenti parole: “Dimenticheremo presto Diana”. L’ennesima ombra su quei giorni di lutto che hanno rivelato la fragilità della Monarchia; la Regina Elisabetta stessa è stata messa in discussione, una delle crisi più complesse mai attraversate durante il suo Regno.

Nel memoir del fratello di Diana, il Conte descrive Carlo quasi “raggiante” alla notizia dell’incidente: “La mattina in cui Diana è morta, Carlo sembrava euforico, raggiante come chi ha vinto la lotteria. Pensava a come liberarsi per sposare la donna che amava”. Il punto di rottura, nel suo racconto, resta il corteo funebre: la scelta di esporre William e Harry, ancora giovanissimi, dietro la bara della madre. Un’immagine che il mondo non ha mai dimenticato.

La vicenda ha subito chiamato in causa proprio William e Harry. Interpellato dalla BBC su come i suoi nipoti avrebbero reagito a queste ricostruzioni, Spencer si è mostrato piuttosto riservato, glissando sui dettagli delle conversazioni private avute con loro. Ha però lasciato intendere una cosa ben precisa: quelle parole, ha assicurato, non coglieranno di sorpresa i figli di Diana. Nonostante la reazione di Buckingham Palace, il fratello di Diana non ha fatto un passo indietro: per lui, esiste solo una verità. Le indiscrezioni, in ogni caso, dipingono William in particolar modo come “furioso”, ma anche stanco di un’eredità non facile da portare sulle spalle.

Il paragone tra Diana e la coppia Sussex

Le riflessioni del Conte non si sono fermate al passato, perché ha tracciato un parallelismo tra la sofferenza vissuta da sua sorella e quella che oggi colpirebbe Harry e Meghan. Si torna dunque a parlare del rapporto con la stampa scandalistica, perché il modo in cui alcuni tabloid trattano i Duchi di Sussex ricorda l’accanimento che a suo tempo travolse Diana. “Se leggete un articolo su un tabloid che parla di Diana o di Harry e Meghan, sapete, possono essere davvero, davvero sgradevoli. E penso che sarebbe un grande dovere per le persone imparare dall’esempio di Diana”.

Pur precisando di non voler parlare a nome della coppia, ha lanciato un messaggio più universale, ricordando quanto Diana fosse rimasta demoralizzata e ferita dalle critiche incessanti, esprimendo dispiacere nel ritrovare oggi eco di quelle stesse dinamiche nella copertura dedicata ai Sussex. Del resto, gli stessi Harry e Meghan, rientrati da poche settimane nel Regno Unito, hanno più volte denunciato il clima ostile e l’ambiente che considerano tossico attorno a loro.