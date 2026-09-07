Re Carlo, il dettaglio che racconta il legame speciale con Harry prima della frattura

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Getty Images Harry e Re Carlo, il rapporto prima della rottura

Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo sei anni di lontananza, dopo che avevano scelto di lasciare gli incarichi da membri senior della Famiglia Reale e trasferirsi negli Stati Uniti. Un ritorno che arriva dopo anni tutt’altro che semplici per i Sussex e per i Windsor segnati da dichiarazioni pubbliche, interviste e rivelazioni che hanno cambiato i rapporti all’interno della famiglia.

Le tensioni hanno coinvolto soprattutto Harry e il fratello William, ma anche il rapporto con Re Carlo è stato profondamente segnato da quanto accaduto: le parole del principe e la pubblicazione di Spare hanno contribuito ad allontanare Harry dalla sua famiglia d’origine.

Prima che tutto questo accadesse, le cose erano molto diverse. C’è stato un tempo in cui Harry e Carlo condividevano un rapporto più spontaneo e vicino. Un dettaglio riemerso da alcune immagini del passato racconta proprio quella fase della loro relazione.

Re Carlo, il dettaglio che racconta un vecchio legame con Harry

Il rapporto tra Re Carlo ed Harry prima che la Megxit e tutto ciò che è venuto dopo cambiassero gli equilibri della famiglia reale, era molto diverso da quello che conosciamo oggi.

Harry era più giovane e il legame con Carlo, oltre a quello degli impegni ufficiali, passava anche dai momenti in cui il sovrano era semplicemente il padre di due ragazzi.

A distanza di anni, alcune immagini di quel periodo sono tornate a far parlare proprio per il modo in cui mostrano il rapporto tra i due. Il Daily Mail ha chiesto alla body language expert Judi James di analizzarle, concentrandosi sulla posizione di Carlo e sui suoi atteggiamenti nei confronti di Harry e William.

Le immagini risalgono al 2003 e mostrano Carlo insieme a William e Harry dopo una partita di polo in Galles. Harry ha appena 18 anni e non c’è ancora traccia della distanza che sarebbe arrivata molto tempo dopo e che oggi caratterizza il rapporto con il padre.

A colpire James è soprattutto il modo in cui Carlo sembra rivolgersi al figlio più giovane. L’esperta parla di “una forma unica di attenzione vigile”, accompagnata da “segnali sottili ma potenti di affetto”.

L’esperta individua un elemento interessante. “Vediamo Carlo creare una forma di vicinanza privilegiata con il figlio più giovane”, osserva, arrivando poi a definire Harry il destinatario dell’“attenzione principale e poi esclusiva” del padre in quelle immagini.

Anche l’atteggiamento dei due fratelli contribuisce, secondo James, a creare questa dinamica. William appare più sicuro e disinvolto, mentre Harry ha un atteggiamento più timido. Carlo, nota l’esperta, sembra particolarmente attento a lui. “Con Harry appare gentile, premuroso e vigile, mentre William viene trattato più come un adulto alla pari”, spiega.

IPA

James collega questo atteggiamento anche alla personalità dello stesso Carlo. Il Re, soprattutto da giovane, era noto per essere più timido e impacciato rispetto ad altri membri della famiglia. Per questo, secondo l’esperta, potrebbe esserci stata una particolare forma di empatia nei confronti di Harry, che in quelle immagini mostra proprio alcuni dei tratti che lo rendono più riservato.

Harry, il ritorno nel Regno Unito

Harryha deciso di tornare oltremanica con Meghan e i loro figli, Archie e Lilibet, aprendo un capitolo nuovo per la famiglia. La coppia resterà comunque lontano dal ruolo di membri attivi della Royal Family, ma la scelta di vivere nuovamente nel Regno Unito li porta molto più vicini ai Windsor.

E proprio Carlo sembra essere al centro di questo nuovo equilibrio perché Harry ha più volte fatto capire di voler ricucire il rapporto con il padre.

La distanza con William, invece, resta molto più marcata. Tra i due fratelli non ci sarebbe ancora stato un vero riavvicinamento e William e Kate Middleton starebbero mantenendo un atteggiamento molto prudente.

Per Carlo la situazione sembra dunque avere contorni diversi. Il rapporto con Harry è stato certamente segnato dalla Megxit, dalle interviste e da Spare, ma non è mai arrivato a una chiusura definitiva. Già nel 2024, dopo la notizia della diagnosi di cancro del Re, Harry era volato a Londra per incontrarlo, in una visita rimasta però molto breve. Ora, con il ritorno nel Regno Unito, potrebbe esserci anche la possibilità di vivere più vicino ai nipoti, Archie e Lilibet, e di trovare un nuovo equilibrio familiare.