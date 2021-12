GF Vip, Alex Belli: parla l’ex moglie Katarina Raniakova (e non le manda a dire)

GF Vip 6: il cast ufficiale

Alex Belli è sempre stato un personaggio controverso e le sue relazioni facevano discutere ben prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma da quando partecipa al reality, com’è naturale che sia, la questione si è ingrandita ed è diventato argomento di discussione anche per chi non conosce così bene il suo burrascoso passato sentimentale.

Dopo la storia con Mila Suarez sviscerata anche nel salotto di Barbara D’Urso, l’amore con Delia Duran messo a dura prova ora dal legame nato con Soleil Sorge, il settimanale Chi ha contattato un’altra sua ex, Katarina Raniakova, con cui Belli è stato sposato prima di incontrare la Suarez, che ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto e su un certo modus operandi dell’attore.

Katarina Raniakova: perché Alex Belli sceglie donne straniere

Il ritratto che Katarina Raniakova fa di Alex Belli non è diverso da quello fatto in questi mesi da Mila Suarez e cioè quello di un uomo infedele, narcisista e che instaura relazioni tossiche.

“Non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’ inizio. Così tu pensi: “Lui è la mia famiglia”. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo”.

Per l’ex moglie di Belli, quello che sta andando in scena al GF Vip è un copione già visto: “Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li. Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano”.

Katarina Raniakova, perché è finita con Alex Belli

Nel suo racconto la Raniakova spiega come Belli l’abbia ripetutamente tradita e perché lei sia rimasta con lui, prima di gettare la spugna definitvamente. “L’ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni, lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer. E allora lacrime e tutto quello che può immaginare, comunque, l’ho perdonato e ci siamo sposati. Poi, dopo un po’, ho capito che stava con una sua collega, sposata pure lei, sembrava un rapporto di amicizia, cantavano insieme, suonavano insieme, ballavano…C’era il mio gatto che ogni volta che lui non c’era la faceva sul suo cuscino, come a dirmi: “Guarda che lui e un pezzo di…”Comunque, alla fine, io ho capito che lui aveva questa relazione: faceva le chiamate di nascosto, quando le riceveva si allontanava, cosi ho scritto una mail al marito di lei. E lui è andato su tutte le furie: quando gli fai fare brutta figura Alex perde la testa“.