GF Vip, Alex Belli mette tutti d’accordo: il pubblico insorge (e lo vuole fuori)

GF Vip 6: il cast ufficiale

Sappiamo bene che il Grande Fratello Vip non lo si vive solo tra le quattro mura della Casa più spiata d’Italia, bensì anche all’esterno. Gli spettatori seguono con passione quanto accade quotidianamente davanti alle telecamere, e inevitabilmente si schierano a favore dell’uno o dell’altro concorrente. Sui social, naturalmente, ciascun “schieramento” si scontra con gli altri – fa parte del gioco, non c’è di che stupirsi. Ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di straordinario: la gran parte del pubblico ha messo da parte ogni rivalità per puntare il dito contro Alex Belli. Che cosa sta succedendo?

GF Vip, tutti contro Alex Belli

L’attore è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del GF Vip, e anche uno di quelli che maggiormente ha movimentato le dinamiche all’interno della Casa. La sua relazione con Soleil Sorge, in particolare, ha destato numerose critiche. Ed è proprio questa ad aver scatenato le ire del popolo social, tanto che nelle ore passate abbiamo assistito alla nascita, su Twitter, dell’hashtag #fuorialexbelli. Un tema che sembra aver messo d’accordo tutti, al di là dello “schieramento” di appartenenza. Sono proprio i fan del reality show a dare spiegazione di questo sentimento condiviso, elencando ciò che Alex Belli avrebbe fatto per meritarsi tanta acredine da parte del pubblico.

In primis, naturalmente, c’è proprio la storia con Soleil. I due si sono avvicinati sempre più nelle ultime settimane, nonostante lui abbia una moglie che lo attende a casa. Tra tira e molla, dichiarazioni d’amicizia e intimità che lasciano ben pochi dubbi sulla vera natura del loro rapporto, Alex e Soleil hanno infine ammesso di provare sentimenti forti l’uno per l’altra. Si è addirittura parlato di amore – e il nostro pensiero vola subito alla moglie Delia Duran, che già in passato aveva ammesso di essere delusa dal comportamento dell’attore. “Abbiamo sempre paura di questo sentimento, questo dubbio che se ami una non puoi amare un’altra!” – ha spiegato Belli al suo coinquilino Biagio, lasciando intendere di essere tutt’altro che confuso.

GF Vip, il pubblico vuole Alex Belli fuori

Ormai moltissimi telespettatori credono che Alex stia recitando un copione, forse messo in piedi proprio con la collaborazione di Delia (che al momento ha deciso di non replicare sul suo profilo Instagram). In tutto questo, Soleil sarebbe la vittima designata, al centro di una relazione tossica che di certo non può farle alcun bene. Forse proprio lei ha avuto modo di accorgersene, nei giorni passati: “Hai una mania di protagonismo” – lo aveva infatti apostrofato, durante un litigio.

Il motivo di questa finzione? Magari semplicemente il desiderio di creare dinamiche nuove all’interno della Casa, anche se per tanti fan si tratta solo di voglia di popolarità. Quel che è certo è che sono tanti coloro che vorrebbero Alex Belli fuori dal GF Vip, addirittura arrivando ad appellarlo “pagliaccio” – anzi, condividendo una sua foto ritoccata che lo vede somigliare ad un clown. Chissà se Alfonso Signorini affronterà la questione nel corso della prossima puntata del reality show…