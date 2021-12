GF Vip, la crisi di Alex Belli: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Nella venticinquesima puntata del GF Vip 6, di cose ne sono successe. L’appuntamento del lunedì sera con Alfonso Signorini e i Vipponi all’interno della Casa è stato un mix di crisi, sprazzi di felicità e, sì, persino di amore. Perché, nonostante il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, finalmente abbiamo visto qualcosa di più puro e splendido, ovvero la storia d’amore tra Aldo Montano e Olga.

La crisi di Alex Belli

L’entrata in studio di Alfonso Signorini è stata perentoria. Non ha lasciato spazio ad alcun dubbio: Alex Belli è entrato in crisi. “Ci ha confessato che non riesce più a gestire questa situazione”. Spinto dal sentimento che prova per Soleil, l’attore non è più riuscito ad andare avanti, ma ancor di più a salvare il rapporto con la moglie Delia, che ha lasciato addirittura la loro casa.

“Non posso nascondere che sono in una situazione di difficoltà. Devo tornare coi piedi per terra e salvare la mia vera vita. Abbiamo superato la soglia. Siamo in una fase in cui l’irreparabile non è ancora successo, o forse sì. Io stasera vorrei andare via”. Nonostante le sue parole, nessuno ha creduto davvero ad Alex: è stato l’ennesimo show senza alcuna conseguenza. Belli è rimasto in Casa, e chissà cosa lo attende quando uscirà (davvero) dal GF Vip.

Il dolce incontro tra Carmen ed Enzo Paolo Turchi

Sono una delle coppie più belle dello spettacolo. La loro autenticità ci ha sempre conquistate: tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, l’affetto è incredibile. Il GF Vip ha organizzato una piccola sorpresa: Carmen ha potuto rivedere alcune delle immagini più belle della sua famiglia.

Quando però è arrivato Enzo Paolo, si è lasciata andare ancora alle lacrime. “Stai facendo un ottimo percorso, perché fai Carmen Russo, come a casa. Stiamo benissimo, siamo felici”, ha anche aggiunto, riferendosi alla figlia Maria. Qualche tempo fa, aveva rivelato di sentire enormemente la mancanza di Carmen a casa.

Il “chiarimento” tra Lulù e Maria Monsè

Lulù e Maria Monsè sono state al centro della polemica durante tutta la settimana. La puntata ha visto il loro “chiarimento”, sebbene i punti oscuri siano ancora tanti. La lite di venerdì le ha divise, e sono arrivate ai classici ferri corti. Ancora una volta, Alfonso Signorini si è intromesso nelle dinamiche della Casa, invitando Lulù a scusarsi con Maria.

“Se tu dai dell’idiota a una persona, chiedi scusa“. A quel punto, la Principessa Selassiè non si è tirata indietro. “Ok, chiedo scusa”. Il litigio tra Lulù e Maria ha spaccato in parte la Casa, spingendo Miriana Trevisan a sostenere la Selassiè. Soleil e Katia, invece, hanno preferito appoggiare la Monsè, affermando che le dinamiche della Casa l’hanno isolata senza alcuna possibilità di inserimento.