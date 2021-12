GF Vip, Alex e Soleil innamorati: Delia scappa lontano

GF Vip 6: il cast ufficiale

È ormai inutile negarlo: nella Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo quella che, almeno apparentemente, sembrerebbe essere una vera e propria storia d’amore. Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini e, nelle scorse puntate del reality, hanno ammesso di provare qualcosa l’uno per l’altro, pur non definendo chiaramente il tipo di sentimento che li unisce. I loro atteggiamenti, però, sono inequivocabili e non sono affatto piaciuti alla moglie di lui, Delia Duran, che ha preso una decisione drastica.

Alex Belli e Soleil Sorge innamorati al GF Vip

È iniziato tutto come un’amicizia che, però, è diventata giorno dopo giorno sempre più intensa. Sono poi arrivati gli avvicinamenti, le carezze, la sintonia che i due, inizialmente hanno provato a negare. Complice uno spettacolo organizzato nella Casa, Alex e Soleil si sono scambiati infine un bacio appassionato che sembra aver cambiato definitivamente tutte le carte in tavola.

Nell’ultima puntata del GF Vip, infatti, Alex e Soleil, sotto le pressioni di Alfonso Signorini, che ha deciso di mettere i gieffini con le spalle al muro e fargli confessare ciò che provano, i due hanno ammesso di sentire qualcosa simile all’innamoramento, pur negando la possibilità di una relazione una volta terminato il reality. Fuori dalla Casa, infatti, hanno entrambi delle relazioni, lui con Delia Duran, con la quale ha scambiato romantiche promesse di matrimonio, e lei con un uomo misterioso.

Nonostante tutto, però, hanno tutta l’intenzione di continuare a viversi e porsi ben pochi limiti e, come è facile immaginare, ciò non è affatto piaciuto a Delia, che dopo aver fatto un confronto con Soleil e aver implorato il suo compagno di limitarsi, non può far altro che assistere a quanto sta accadendo.

Alex Belli, sempre più vicino a Soleil: la drastica reazione di Delia

Guardare il proprio compagno, che definisce marito, avere un forte avvicinamento con un’altra donna non deve essere affatto facile. La reazione di Delia, infatti, a questo punto è stata abbastanza drastica: ha deciso di fuggire, lasciando la casa a Milano che condivideva con Belli e allontanandosi dai social. Lo ha annunciato proprio lei, attraverso delle stories sul suo profilo Instagram:

Sono stati giorni complessi vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato, ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa. Hasta luego Milano!

Sarà veramente l’ultima volta che Delia commenterà la vicinanza del suo Alex con Soleil Sorge? E l’attore, come reagirà quando saprà che la Duran ha deciso di abbandonare la loro casa e scappare via lontano da lui?