Fatta eccezione per le parentesi dedicate al “triangolo” di Temptation Island – formato da Mirko, Perla e Greta – quella di lunedì 11 dicembre è stata una puntata del Grande Fratello essenzialmente incentrata su Beatrice Luzzi, sin dall’inizio di questa edizione del reality nel mirino di critiche e attacchi da parte dei coinquilini, in ultimo da parte della collega (o meglio, rivale) Sara Ricci. Entrare a gamba tesa è stata la sua prerogativa e non sono mancate parole al veleno, ancora una volta. Più lamentano la presenza della Luzzi, più dimostra di essere un personaggio chiave per questa edizione.

Il triangolo di Temptation Island non decolla, voto: 4

La remota speranza di poter far rivivere le vibes del “man” Alex Belli tra i due fuochi Soleil Sorge e Delia Duran è completamente svanita. Non che vi fossero dubbi, ma il triangolo di quest’anno, quello composto da Mirko, Perla e Greta da Temptation Island con furore, nulla ha a che vedere con la dirompente e divertente teatralità del precedente.

Alfonso Signorini ha provato di nuovo a tirare in ballo Brunetti, dopo aver perso al televoto e avere abbandonato la Casa del Grande Fratello, facendogli avere un confronto diretto con le due ex fidanzate che, approfittando della sua uscita, sembrerebbero aver ritrovato una vicinanza che il giovane non si sarebbe mai aspettato. Sono volate parole dure, lui si è detto deluso dai loro “falsi abbracci” ma le due ragazze non sono state più dolci nei suoi riguardi, soprattutto Perla.

Morale della favola? Lui le ha accusate di avergli rovinato l’esperienza al Grande Fratello, loro non hanno alcuna intenzione di rinunciarvi per lui. Tutto condito dalla messa in onda, in un secondo blocco, di una replica quasi integrale del percorso dei #perletti a Temptation Island.

Sara Ricci (ancora) contro Beatrice Luzzi, voto: 0

Dopo aver informato Massimiliano Varrese e il pubblico di Canale 5 di essere una star dei social da centinaia di migliaia di follower, Sara Ricci ci ha tenuto a ribadire anche la sua profonda avversione per Beatrice Luzzi. Signorini ha ripercorso l’ultimo litigio avvenuto durante la scorsa puntata sulla scia di vecchi rancori, nel quale l’attrice mora ha attaccato la rivale rossa nel merito di un mancato appoggio in occasione della morte della madre, avvenuta oltre 20 anni fa.

Un episodio che aveva già lasciato interdetti, a dirla tutta, ma che la Ricci ha rivendicato con forza cercando di aggiungere ulteriore paglia sul fuoco per svilire l’immagine della Luzzi. Non uscendone proprio benissimo.

I figli di Beatrice Luzzi (e il cane Simba), voto: 10

Meno male che – come promesso – i giovani Valentino ed Elia hanno fatto una bella sorpresa alla mamma. Beatrice Luzzi finalmente ha sorriso, ma sul serio, dimenticando per un momento tutte le brutture rinchiuse tra le mura della Casa più spiata d’Italia e quella “linea della vita”, propinata a ogni concorrente, in cui ha dovuto scavare a fondo nel suo passato, fatto di gioie ma anche di dolori e ferite indelebili. Ospite d’eccezione il cane Simba, un barboncino “pazzerello” che dobbiamo ammettere ha messo tutti di buonumore.

La Luzzi, dopo mesi di scontri, nelle ultime settimane è apparsa sempre più stanca e provata e non ha nascosto il desiderio di allontanarsi da tutto questo, per tornare nella sua vera casa a occuparsi dei figli che ama più di ogni altra cosa al mondo. Ma sembra che i prodi Elia e Valentino siano riusciti a convincerla a tornare sui propri passi e restare fino alla fine. Per vincere, ovviamente.

Federico Massaro, una ventata di freschezza, voto: 6

Merita assolutamente la sufficienza il bel Federico Massaro, new entry della Casa più spiata d’Italia che sembra aver fatto centro nel cuore di molte coinquiline. Non che sia difficile dopo mesi di facce sempre uguali, la maggior parte delle quali divise tra impegni sentimentali già consolidati e sentimenti negativi che tutto farebbero fuorché provocare le farfalle nello stomaco.

Forse è il classico “bello che non balla”, come potrebbero pensare le malelingue, ma in realtà Federico ha dimostrato di sentirsi a proprio agio e di essere dotato di qualità come la gentilezza che di questi tempi non fanno mica male in quel caos totale che regna nella Casa.