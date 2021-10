Enzo Paolo Turchi, il duro sfogo per la mancanza di Carmen Russo

GF Vip 6: il cast ufficiale

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono sempre stati insieme: stiamo parlando di una delle coppie più adorabili del panorama televisivo. Da quando è iniziato il GF Vip 6, tuttavia, Turchi e la Russo si sono dovuti salutare momentaneamente. Al settimanale Nuovo, il ballerino ha svelato il peso dell’assenza di Carmen, che sta iniziando a farsi sentire sempre di più.

Enzo Paolo Turchi, la mancanza di Carmen Russo

Non sono molti gli amori famosi che possono vantare decenni di vita insieme: non è il caso di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, che stanno insieme da quasi quarant’anni, un traguardo raggiunto con enorme forza, costanza e soprattutto supporto, che non è mai venuto meno, in nessun caso. Nel 2013, la coppia ha anche avuto la loro unica figlia, Maria, enormemente desiderata e tanto attesa.

A Nuovo, Enzo Paolo Turchi si è sfogato duramente: “Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle sei e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme”.

Enzo Paolo Turchi, la frecciata a Katia Ricciarelli al GF Vip 6

Nel corso dell’intervista a Nuovo, Enzo Paolo Turchi è ovviamente intervenuto riguardo il litigio che ha coinvolto Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Non si è tirato indietro, ed è anche stato piuttosto chiaro, avanzando l’ipotesi che la Ricciarelli stia tentando di tutto per vincere il GF Vip 6.

“Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad avere usato parole brutte, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere“.

Enzo Paolo Turchi ha preso le difese della moglie, ma non solo: ci ha tenuto a ricordare che Carmen Russo ha già vinto un reality in Spagna. La donna è in effetti molto apprezzata dal pubblico, ma non bisogna sottovalutare la strategia di Davide Silvestri e il super favorito Manuel Bortuzzo.

Carmen, un amore senza rancori con Enzo Paolo

Una vita al fianco l’uno dell’altra, un percorso di crescita fatto insieme, non solo in amore, ma anche sul palco. Carmen Russo, in occasione di un’intervista concessa a LiberoQuotidiano, aveva svelato il segreto del loro legame duraturo. “Se c’è qualcosa che non va, chiariamo subito. Non trasciniamo nulla. Non c’è rancore, mai”. Se da una parte a Enzo Paolo manca Carmen, dall’altra spera ovviamente che possa dimostrare il meglio di sé, la sua personalità frizzante, per vincere. Una bella storia, la loro, fatta di tante difficoltà, ostacoli sempre superati e per il momento mancanze pesanti. Sono però sempre insieme, anche distanti.