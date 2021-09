GF Vip 6, cominciano le polemiche (e non solo): c’è il “probabile” vincitore

Il Grande Fratello Vip 6 non è nemmeno ancora iniziato e già sono fioccate le prime polemiche . Alfonso Signorini ha scelto un cast d’eccezione per questa edizione, riportando in TV volti noti e nuove promesse. Eppure, gli utenti sul web non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di un quadro sospetto. E poi è venuto fuori anche il nome del probabile vincitore .

La sesta edizione del GF Vip si preannuncia scoppiettante, in grado di tenere testa all'audience degli scorsi anni. Dopotutto, sappiamo che Signorini si è preso una lunga pausa per contattare i possibili concorrenti. Con alcuni, le contrattazioni non hanno funzionato (come Raz Degan), con altri, invece, ha ricevuto un sì immediato, come da Raffaella Fico, che desiderava fortemente tornare sulla cresta dell'onda.

Eppure, tra felicità e attesa per la partenza del GF Vip 6, c'è anche molta polemica: l'attenzione degli affezionati al reality si è spostata sulla presenza di un quadro. Sì, un'immagine della scorsa edizione è stata appesa in una delle stanze della casa. Non è una foto qualunque: è il bacio avvenuto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Sul web, c'è chi ha ritenuto questa scelta molto di "cattivo gusto", dal momento in cui Pretelli è ormai felicemente impegnato con Giulia Salemi.

In particolare, a scrivere commenti negativi sono stati i fan della coppia - che si fanno chiamare Prelemi - sottolineando la presenza del quadro come una forte mancanza di rispetto. Alcuni hanno ipotizzato che il gesto sia stato fatto di proposito (e che dietro ci sia proprio Alfonso Signorini). C'è anche chi non esclude che la foto sia una strategia pubblicitaria per alimentare la curiosità verso l'inizio della nuova edizione, il cui primo appuntamento è fissato per il 13 settembre in prima serata su Canale 5. Le immagini, in ogni caso, sono state già rimosse da Mediaset Extra.

Inoltre, sta già circolando sul web il nome del probabile vincitore del GF Vip 6. I bookmaker sono pronti a scommettere tutto su Manuel Bortuzzo. In effetti, il suo è il più atteso tra gli ingressi nella casa più spiata d’Italia. Un ragazzo giovane, con un passato importante alle spalle, fatto di difficoltà ma anche di rivincite. Nel programma avrà modo di raccontare la sua storia e, ne siamo certe, di dare una bella lezione e di arrivare al cuore degli spettatori. Sarà lui l'erede di Tommaso Zorzi? Solo il tempo ce lo dirà.