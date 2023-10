Fonte: IPA Carmen Russo

Carmen Russo il 3 ottobre ha compiuto 64 anni e ha deciso di festeggiare il suo compleanno insieme a Caterina Balivo, nello studio de La Volta Buona. Un’occasione per ripercorrere la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo ma anche per entrare nel vivo di quanto considera più importante: la famiglia che ha costruito con Enzo Paolo Turchi. E proprio dalla figlia Maria, che oggi ha dieci anni, ha ricevuto una sorpresa inaspettata.

Carmen Russo in lacrime per le parole della figlia Maria

Caterina Balivo non poteva che aprire l’intervista a Carmen Russo con una parentesi dedicata al suo compleanno. La nota ballerina e coreografa, volto molto amato della televisione italiana, ha compiuto 64 anni ed è più bella che mai: impossibile non notare la sua perfetta forma fisica, frutto della danza e dell’allenamento che non ha mai abbandonato.

Quel che non avrebbe potuto immaginare, però, sarebbe stata l’incursione in studio di Enzo Paolo Turchi con un pacco regalo dal contenuto speciale. In video ha fatto capolino la figlia Maria, nata il 14 febbraio 2013 mediante fecondazione assistita e che per la sua mamma ha speso parole bellissime: “Oggi è un giorno speciale, è il tuo compleanno ti faccio tanti auguri e ti vorrei dire una cosa. So che a volte ti faccio arrabbiare, ma so che nel profondo del tuo cuore mi amerai per sempre. Spero che un giorno diventerò una donna forte come te. Un abbraccio, tanti auguri di buon compleanno e ricordati che ti vorrò sempre bene”.

La dedica più dolce che una figlia possa fare alla propria mamma e che ha fatto emozionare Carmen Russo al punto che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Maria è la mia vita, rimpiango solo di non averla fatta molto prima – ha detto a Caterina Balivo, sorpresa da una reazione tanto emotiva -. Vedo realizzata una cosa che per anni ho inseguito, a volte la guardo e non mi rendo neanche conto che sia reale. Ti senti la donna più importante del mondo”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, l’amore per la figlia tanto desiderata

Carmen Russo ha descritto la figlia come una bambina dotata di grande carattere, forte e intelligente. E non potrebbe esserne più orgogliosa. Per lei e il marito Enzo Paolo Turchi è stato quanto di più bello potesse arrivare a riempire un vuoto rimasto tale per anni: non riuscivano a concepire naturalmente e si sono affidati alla fecondazione assistita, diventando tra i primi a parlarne apertamente nel nostro Paese.

Hanno scelto di diventare genitori in età piuttosto avanzata e questo è valso loro una pioggia di critiche. Ma la coppia ha proseguito nel proprio cammino e oggi, dopo dieci anni, sono ancor più consapevoli dell’immenso valore che questa deliziosa creatura possiede. “Me la sono meritata. A volte se ho un minimo di stanchezza o di problemi io guardo lei e dico ‘Tu mi dai la forza di affrontare ogni cosa’. Diventare mamme quando c’è una situazione d’amore, un rapporto giusto e una vita che ti può permettere di seguire tua figlia perché la cosa che facciamo io ed Enzo Paolo, che è un uomo fantastico, è quello di essere molto presenti. Noi l’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita“, aveva spiegato in passato al GF Vip.