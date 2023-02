“Il mio più grande successo”, Carmen Russo e le altre vip che hanno sconfitto il tabù della fecondazione assistita

“Vi voglio bene un milione di mondi” e mamma e papà si sciolgono di tenerezza. La piccola Maria ha scelto i divanetti di Verissimo per festeggiare i suoi primi dieci anni, in compagnia dei genitori Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.

Tra il taglio della torta in diretta e l’arrivo a sorpresa dei compagnetti di scuola, questa è stata una felice occasione per la coppia di ballerini di ripercorrere l’avventura che li ha portati a costruire una famiglia ormai non più giovanissimi, anche quando tutti davano loro contro.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “Maria ci ha cambiato la vita”

Intervistata da Silvia Toffanin, la piccola Maria Turchi si dimostra una bambina sveglia e giudiziosa, circondata dall’amore di due genitori che, conferma la mamma, “fanno di tutto per lei”. Da quando è nata, la famiglia si è riunita attorno alla figlia, “passiamo con lei tutto il tempo possibile, la seguiamo 24 ore su 24”.

È la gioia che ricompensa la fatica e il dolore che sono serviti per riuscire a diventare genitori. Dopo aver scoperto le difficoltà a concepire a 40 anni ormai passati, la coppia non si è mai arresa e per 10 anni ha provato ad aver un figlio, avvalendosi della fecondazione assistita. La lieta notizia è arrivata quando Carmen Russo aveva 53 anni, il marito quasi 64. Circostanze che hanno portato i due ballerini nel mirino dell’opinione pubblica, criticati per la scelta di avere un bambino non più giovanissimi. Il sorriso della piccola Maria Turchi si è mostrato, nel talk show di Verissimo, come un vero schiaffo agli scettici.

Gianna Nannini e Carmen Consoli, i vip che hanno scelto la fecondazione assistita

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati tra i primi, in Italia, a parlare pubblicamente di fecondazione assistita, contribuendo a sconfiggere il tabù ancora vivo sui bambini “nati in provetta”. Il loro esempio è servito a far sì che la fecondazione in vitro smettesse di essere un segreto da nascondere e, oggi, sono numerosi i vip, nostrani e no, che non hanno paura di condividere la loro storia.

Proprio grazie alla fecondazione in vitro, Gianna Nannini è diventata mamma di Penelope, nel 2010 a 56 anni compiuti. Ispirata dalla cantante toscana, anche Carmen Consoli ha scelto di essere una mamma single, sottoponendosi all’inseminazione artificiale a Londra e dando alla luce il figlio Carlo Giuseppe nel 2013.

Anche Nicolas, il figlio di J-Ax e della moglie Elaina Coker, è nato nel 2007 grazie all’aiuto della medicina, in seguito a una difficile esperienza di un aborto da parte della madre. Esperienza simile è stata quella che ha portato la cantante Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti a diventare, lo scorso gennaio, genitori di Noa Alexander.

Anche oltreoceano le star non hanno più paura di raccontare la propria avventura con la genitorialità in vitro. Tutti e tre i figli di Céline Dion, che ha avuto problemi di fertilità, sono nati tramite fecondazione in vitro, così come i bambini di Mariah Carey, Nicole Kidman e Brooke Shields.