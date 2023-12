Un periodo complicato per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che sono in crisi, ma non si sono lasciati (e non intendono farlo)

Sono legati da più di 40 anni: stiamo parlando di una delle coppie più solide e belle del mondo dello spettacolo, ovvero quella composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Ma ci vuole sincerità anche ad ammettere i momenti di crisi, perché, oltre all’amore e all’unione, qualsiasi coppia si ritrova di fronte agli ostacoli. L’importante, però, come spiegato dalla Russo a Storie di Donne al bivio, ospite da Monica Setta, è affrontarli insieme.

Carmen Russo parla della crisi con Enzo Paolo Turchi

La storia d’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sta attraversando un momento di crisi. Ad averlo confermato è stata la stessa showgirl, che ha parlato del legame con il marito – rapporto che dura da oltre 40 anni – nel programma Storie di Donne al bivio, condotto da Monica Setta. Un vero e proprio periodo complesso, parola che la Russo non ha avuto paura di usare, nonostante il carico negativo che porta con sé. Il motivo? Semplice: perché, nonostante tutto, nonostante l’ombra delle difficoltà, la Russo e Turchi non hanno intenzione di porre fine al loro matrimonio.

Negli ultimi giorni, un’indiscrezione in particolare ha gettato ombre sul loro matrimonio. Ma la Russo ha smentito categoricamente la fine. “Io sono tanto arrabbiata. Siamo una coppia della quale non c’è mai stato niente da spifferare perché abbiamo un rapporto autentico, sincero, vero. Ho compreso una cosa, tutte le volte che qualcuno di famoso si lascia, divorzia, mettono in mezzo noi due. È assurdo”.

Tuttavia, dopo aver negato la rottura, ha confermato un periodo difficoltoso. “Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai”.

La storia d’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Dal rapporto professionale si è giunti in fretta al legame sentimentale: quello tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è uno di quegli amori coriacei, di una volta, da favola, dove il matrimonio viene prima di tutto, anche e soprattutto di fronte agli ostacoli, ai “periodi complessi”. Dopo il primo incontro a teatro, avvenuto nel 1982, non si sono più lasciati: il matrimonio si è celebrato nel 1987. Anzi, è stato proprio Turchi a spiegare che la Russo lo ha salvato. “Tra noi, è Carmen quella forte e, nonostante sia sempre stata bellissima, mi sono innamorato prima di tutto del suo cervello”.

Nel 2015 la coppia ha voluto risposarsi, confermando le promesse che si erano fatti. La nascita della famiglia Maria nel 2013 è stato più di un lieto evento: ha rafforzato la loro famiglia, una bimba tanto attesa dalla coppia. Che ora, nonostante la temuta crisi, non ha intenzione di mollare né di dirsi addio: lavoreranno sodo, rimboccandosi le maniche, confermandosi ancora una volta come una delle coppie più longeve della televisione.