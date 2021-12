Mila Suarez torna a dire la sua su Alex Belli e colpisce anche Delia

GF Vip 6: il cast ufficiale

Alex Belli è uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa dichiarando il suo immenso amore per Delia Duran, con la quale ha scambiato anche delle promesse di matrimonio con una cerimonia bellissima poco prima l’ingresso, si è poi pericolosamente avvicinato alla coinquilina Soleil Sorge. A commentare i suoi passi e a darne una spiegazione, è Mila Suarez, la sua ex compagna che, ormai, non prova nessun tipo di stima nei suoi confronti e non lo nasconde.

Mila Suarez, le accuse ad Alex Belli

Mila Suarez e Alex Belli hanno alle spalle un’intensa storia d’amore che, però, è terminata nel peggiore dei modi. I due si sono conosciuti nel 2017 e, tra loro, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Seppur lui aveva messo da poco fine al matrimonio con Katarina Raniakova, ha deciso di buttarsi a capofitto in una nuova relazione, andando subito a convivere con lei.

La storia, però, termina nel giro di un anno, tra pesanti accuse. Alex, stando a quanto sostenuto dalla Suarez, l’avrebbe tradita con l’attuale compagna, nonché futura moglie, Delia Duran. E, ora che l’attore è chiuso nella Casa più spiata d’Italia e sta vivendo un pericoloso avvicinamento con Soleil Sorge, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Così, dopo aver rivelato l’inesistenza del matrimonio tra la Duran e Belli, è tornata a parlare attraverso le pagine del settimanale Nuovo.

Per lui – ha dichiarato la Suarez mettendo in dubbio l’amore di Belli per la Duran – una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. È inaffidabile. Se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai.

Mila Suarez attacca anche Delia Duran

Ed è un vero e proprio fiume in piena Mila Suarez, che non si risparmia degli affondi anche alla nuova compagna del suo ex: Delia Duran. Quest’ultima, infatti, è più volte apparsa contrariata alla vicinanza di Belli con la Sorge, prendendo anche parte a delle puntate del GF Vip e attaccando la sua rivale in amore.

Mila, però, afferma di non credere alle buone intenzioni della Duran che, secondo lei, avrebbe attaccato soprattutto Soleil e non lo stesso Belli perché non spinta da sentimenti feriti, ma solo ed esclusivamente dalla voglia di entrare nella Casa del GF Vip. E su una cosa non ha dubbi: la storia d’amore tra Alex e Delia è destinata a finire. La sua previsione si realizzerà?