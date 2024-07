Chi sono le coppie più belle del beach volley alle Olimpiadi 2024

Fonte: Getty Images Alex Ranghieri e Adrian Carambula

È uno degli sport più divertenti, che unisce il rigore e la passione della pallavolo alle sfide del gioco sulla sabbia. È nato sulle spiagge della California all’inizio del ventesimo secolo e ben presto è diventato uno degli sport più apprezzati e praticati del mondo. Alle Olimpiadi ha debuttato nel 1996 in occasione dei giochi di Atlanta. Praticato e con ottimi risultati anche dagli italiani, tra i più recenti successi degli azzurri c’è la medaglia d’argento di Daniele Lupo e Paolo Nicolai alle Olimpiadi di Rio 2016. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, i favoriti sono i norvegesi campioni del mondo Anders Mol e Christian Sorum, sfidati dagli emergenti svedesi David Åhman e Jonatan Hellvig. Questi ultimi si aggiudicano anche una posizione tra le coppie più belle del beachvolley a Parigi 2024.

Gli italiani Alex Ranghieri e Adrian Carambula

Per nazionalismo, iniziamo con gli azzurri Alex Ranghieri e Adrian Carambula – che non vediamo l’ora di vedere con indosso la divisa firmata Giorgio Armani. Una coppia indomabile, già insieme alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e riunitasi nel 2022 per tornare ad anellare una lunga serie di successi. Latini, con la pelle scura abbronzata durante le lunghe partite sotto il sole, la barba castana e un piglio da istrioni e guerrieri. Al quindicesimo posto nel ranking mondiale di beach volley, nella top 3 degli atleti più affascinanti della categoria.

Fonte: Getty Images

I norvegesi Anders Mol e Christian Sorum

Fonte: IPA

Li chiamano i cannibali del beachvolley. Non fanno 55 anni in due ma hanno già vinto tutto. Un oro olimpico a Tokyo, il titolo di campioni europei, il World Tour e un Campionato del mondo. Il tutto, in meno di un anno. Sono i campioni indiscussi della disciplina, la coppia da battere. Alti e nordici, con la pelle chiara e una faccia da bravi ragazzi, di quelli che piacciono anche alle mamme. Uno moro e altissimo, l’altro il classico biondino del nord. Entrambi garbati e discreti, ma non bisogna farsi ingannare, sul campo da gioco si trasformano in macchine da guerra.

Gli svedesi David Åhman e Jonatan Hellvig

Fonte: IPA

Li guardi e viene da chiederti se sono davvero belli o solo alti – 1.89 e 1.92 cm. Ma forse non è neanche importante, gli emergenti del beach volley mondiale, nati entrambi nella fredda Svezia nel 2001, hanno il fascino degli innovatori. A beach volley loro giocano davvero, si divertono, spiazzano, stupiscono, lasciano tutti senza parole. E vincono, tanto e spesso. Ci piacciono perché hanno il fascino degli uomini ratto, quelli non canonicamente belli ma irresistibili. Con loro sembra impossibile non divertirsi. Gli unici a non pensarla così potrebbero essere i sopracitati Mol e Sorum, che da questi scattanti biondini rischiano di farsi sfilare il posto di numero uno al mondo. La loro sarà una gara appassionante, anche esteticamente parlando.