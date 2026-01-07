Matrimonio a prima vista 16, da stasera su Real Time: le nuove coppie

Sei single, tre matrimoni al buio e cinque settimane di convivenza: riparte il 7 gennaio 2026 il dating show più discusso di Real Time

Torna l’esperimento d’amore più audace della tv. Mercoledì 7 gennaio su Real Time, comincia una nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia che, come sempre, mette alla prova sentimenti, aspettative e l’affinità dei partecipanti. Il format ormai lo conosciamo bene, ma rinfreschiamoci le idee: due perfetti sconosciuti si incontrano per la prima volta all’altare e, dopo un periodo di convivenza, devono scegliere se restare sposati o dirsi addio. Quali sono le coppie che diranno il fatidico “sì” quest’anno?

Le coppie in gara di Matrimonio a prima vista 16

Sei single, tre coppie e un unico grande interrogativo: può nascere un amore vero partendo da un matrimonio al buio? Questo il cuore di Matrimonio a prima vista 16 e per scoprire chi sono i protagonisti della nuova edizione partiamo dal “Bridget Jones” (come si definisce lui stesso) Andrea Disisto. Operaio tecnico specializzato di Voghera, 41 anni, Andrea arriva all’altare con il desiderio chiaro di costruire una famiglia e lasciarsi alle spalle la sensazione di essere “l’ultimo single” del gruppo. Ama moltissimo il suo gatto, sua sorella gemella e le sue nipotine e ha un forte desiderio di avere dei figli.

Poi c’è Federico Cordinovi, 38 anni, warehouse manager di Stezzano (Bergamo), che porta un bagaglio emotivo importante fatto di relazioni significative e di un forte senso di responsabilità, quest’ultimo maturato crescendo per anni il figlio di una sua ex compagna. Amante dello sport e della buona cucina cerca una compagna che capisca le sue passioni.

Sul fronte femminile c’è Linda Manzoni, 29 anni, logopedista di Verderio: spirito libero e amante delle due ruote, sogna un compagno con cui condividere avventure ma anche trovare una stabilità senza rinunciare a se stessa. E quale avventura più grande di un matrimonio a prima vista? Tra gli amanti delle motociclette c’è anche Andrea Torreggiani, 31 anni, operaio di Muggiò. Andrea arriva al programma dopo un profondo cambiamento personale e fisico, con la voglia di costruire quella famiglia che la vita gli ha tolto troppo presto.

Curiosa, inquieta, con il sogno di aprire una gelateria e il desiderio di una relazione che sappia darle radici oltre agli stimoli: questa è Marina Bernardi, 27 anni, receptionist di Rimini. La sua energia e una famiglia allargata la spingono a voler costruire qualcosa di unico e speciale. Chiude il gruppo Irene Mele, 42 anni, tanatoesteta di Genova. La sua è una professione particolare (veste e trucca i defunti) che le fa avere una sensibilità profonda. Sarà forse per questo che cambia spesso look? Per sua ammissione sente il peso del tempo ma non ha smesso di credere nella possibilità di diventare madre e compagna.

Gli esperti del dating show di Real Time

Anche quest’anno a guidare le coppie nel percorso delicato ci sarà il team di esperti che abbiamo imparato a conoscere. La sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante hanno il compito di creare abbinamenti basati su affinità emotive, caratteriali e progetti di vita, accompagnando i partecipanti tra dubbi, entusiasmi e inevitabili crisi. Ci sarà più di un lieto fine in questa nuova edizione del programma di Real Time?

