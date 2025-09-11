Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Matrimonio a prima vista torna ad appassionare il pubblico con sentimenti, intrighi e momenti emozionanti. La quindicesima edizione del programma, in onda su Real Time, promette infatti grandi sorprese. La formula è sempre la stessa: sei single che si incontrano per la primissima volta davanti all’altare, formando tre coppie che saranno protagoniste dello show: Melissa e Matteo, Roberta e Dario, Roberta e Luca. A crearle tre esperti: Nada Loffredi, sessuologa, Andrea Favaretto, life coach, e Giulia Davanzante, psicologa.

Matrimonio a prima vista 15, le coppie

Ma chi sono i nuovi protagonisti di Matrimonio a prima vista 15? Troviamo prima di tutto Melissa e Matteo, prima coppia a sposarsi nel programma. Lei fa la l’estetista ed è di Monza, mentre lui è un logistic manager. Entrambi sognano di trovare l’amore e di creare una relazione stabile, sin da subito hanno avuto un forte feeling, confermato sia all’altare che durante i festeggiamenti per le nozze. Nel corso della luna di miele a Zanzibar però sono emersi i primi attriti. Melissa infatti sembra particolarmente presa dal marito, mentre Matteo appare più distante, scatenando il malcontento della moglie che lamenta l’assenza di complimenti.

Troviamo poi Roberta e Dario, rispettivamente 34 e 37 anni. Entrambi di Milano, sono romantici e cercano una vera e propria favola. Roberta è arrivata a Matrimonio a prima vista 15 emozionatissima, proprio come Dario che in amore è stato piuttosto sfortunato. Nonostante il match effettuato dagli esperti, Roberta quando si è tolta la benda sull’altare è apparsa piuttosto delusa. “Mi sembra una bellissima persona ma non ho nessuna attrazione nei suoi confronti”, ha confidato alle amiche, mentre Dario è apparso entusiasta della sua sposa.

Dopo le nozze i due scoprono che partiranno per le Maldive. Una volta raggiunto l’hotel però Roberta lascia intendere di non essere interessata ad un approccio fisico con Dario che, inaspettatamente, le regala un collier.

Roberta e Luca formano l’ultima coppia creata dagli esperti di Matrimonio a prima vista 15. Lui è un operaio, mentre lei un’addetta alle vendite. Il loro match, sin dall’inizio, è apparso particolarmente azzeccato. Fra i due infatti è esplosa la passione, come svelato dalle clip che anticipano le prossime puntate.

Le novità di Matrimonio a prima vista 15

Dopo il successo delle edizioni precedenti, Matrimonio a prima vista torna a conquistare ed emozionare il pubblico, con storie vere e appassionanti. Fra le novità di questa edizione c’è l’arrivo di Giulia Davanzale, esperta che ha sostituito Mario Abis.

Psicologa clinica e specializzanda in psicoterapia sistemico-relazionale alla scuola EIST di Valeria Ugazio, Giulia è anche stata collaboratrice di Paolo Crepet nella revisione del libro Lezioni di Sogni. “Il partner ideale non esiste – ha chiarito a Vanity Fair –, e questo sarebbe bene ricordarlo. Detto questo, sarebbe sempre opportuno che i candidati ricordassero di muoversi all’interno di un contesto protetto che li aiuti a mettersi in gioco prima con sé stessi e poi con l’altro. Quando si va in difesa, magari perché non scatta immediatamente la scintilla, il rischio è quello di bloccarsi, ed è un peccato. Perché si resta troppo attaccati all’aspettativa e a quello che pensavi di trovare rispetto a quello che hai davanti. Lì è facile dare la colpa agli esperti”.