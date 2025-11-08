Kate Middleton, William la fa ingelosire: “Mai stato così sexy”

William in Brasile fa ingelosire Kate Middleton. Dopo la partita di beach volley sono tutte impazzite per lui: "Non è mai stato così sexy".

Pare che Kate Middleton non abbia molto apprezzato certi atteggiamenti di William durante la sua trasferta da single in Brasile. Mentre la Principessa del Galles è rimasta a casa per occuparsi dei figli e del trasloco, suo marito è andato in trasferta in America Latina e lì la sua prestanza fisica non è passata inosservata.

Kate Middleton, gelosa di William

Non sarebbe la prima volta che William in tour da solo fa irritare sua moglie Kate Middleton. Qualche anno fa, ad esempio, mentre si trovava in Svizzera con alcuni amici fu sorpreso a bere birra in compagnia di una bionda. E poi c’è sempre la vecchia storia di un suo presunto tradimento con la vicina di casa nel Norfolk, Rose Hanbury.

Dunque, Kate non perderebbe mai di vista suo marito e anche se è lontano migliaia di chilometri trova il modo di farlo sentire sempre osservato.

D’altro canto, nel suo recente viaggio in Brasile, pare che William abbiamo fatto strage di cuori. Tutte si sono innamorate di lui per la sua prestanza fisica, ma anche per quell’aria da gentleman che lo caratterizza. C’è chi ha osservato che a 43 anni il Principe non è mai stato così sexy.

Un’osservazione che se da un lato ha fatto inorgoglire Kate, dall’altro l’ha un po’ seccata. Anche perché William ama essere adulato e ha un debole fin dall’adolescenza per le modelle e in genere è molto attratto dalla bellezza femminile.

Kate Middleton, come si tiene in forma suo marito William

Tornando alla trasferta brasiliana, i complimenti sui social per la prestanza fisica di William si sono scatenati dopo che il Principe ha partecipato a una partita di beach volley. Se ci fosse stata Kate, non sarebbe emersa in modo così evidente, perché lei riesce a batterlo praticamente in qualunque disciplina sportiva.

Ma essendo solo, William si è potuto godere il suo momento di gloria. Così, sulla spiaggia di Copacabana il marito di Kate ha mostrato muscoli e sudore. Né la logorante vita di Corte, né i tre figli o la cucina di Lady Middleton hanno compromesso la sua forma fisica.

A 43 anni William è apparso atletico e più seducente che mai, una sorta di Tom Cruise nel primo Top Gun. E in effetti, il segreto di tanta prestanza fisica proviene dai suoi anni nelle Forze Armate. Grazie all’addestramento ha scolpito i suoi muscoli. E quando si è congedato dall’esercito, ha continuato a fare attività sportiva e allenamenti costanti.

Anche perché per stare al passo con sua moglie, che adora lo sport, non poteva fare altrimenti. Così, stando ad alcune indiscrezioni trapelate dal Palazzo, il Principe del Galles si allena tutte le mattine, facendo esercizi per mantenere i muscoli, come flessioni e addominali. E pare che corra regolarmente, anche per scaricare lo stress e le tensioni che provengono dai suoi impegni.

