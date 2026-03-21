Kate Middleton, “i glutei reali” di suo marito William meritano un elogio

Kate Middleton sarà rimasta sorpresa del complimento insolito ricevuto da suo marito William per la sua prestanza fisica: "Era una bestia lassù"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton non si sarebbe mai aspettata il complimento ricevuto da suo marito William. Il Principe del Galles ha sfoggiato una dote nascosta da ciclista, grazie ai suoi “glutei reali”, come li ha definiti la star della BBC, Greg James.

Kate Middleton, competizione alle stelle con William

Kate Middleton e William sono dei grandi sportivi. Amano guardare e praticare lo sport, qualsiasi tipo di disciplina, dal tennis al polo, dal rugby alla vela. Si può dire che pratichino qualunque attività e anche con successo, soprattutto la Principessa del Galles.

Tra l’altro sono molto competitivi. Pare che non riescano a portare a termine una partita di tennis, tanto la sfida tra loro diventa estrema. Lo si nota anche quando sono invitati a gareggiare l’uno contro l’altra in eventi pubblici. Di solito Kate ha la meglio e non perché la sua dolce metà la faccia vincere.

Anche quando hanno provato a giocare a curling, Kate, malgrado la gonna lunga che la impacciava nei movimenti, è riuscita a batterlo.

Quindi, si sarà stupita nel sentire elogiare il marito per la sua prestanza fisica e per le sue doti da ciclista, perché anche in bicicletta è lei la più forte.

Kate Middleton, i glutei reali di William

Invece, Kate deve rassegnarsi: suo marito William ha ricevuto un complimento per i suoi glutei reali da Greg James, star della BBC. A suo dire il Principe del Galles aiutato a superare parte della sua titanica sfida ciclistica di 1.000 km per Children in Need.

James ha pedalato per otto giorni per percorrere questa lunghissima distanza, ma ne valeva la pena per la causa. Ha tagliato il traguardo a Edimburgo venerdì 20 marzo e ha avuto appena la forza di esclamare: “Ce l’abbiamo fatta“, alzando il pugno al cielo in segno di vittoria.

Ripresosi dopo l’immane sforzo, la star ha riconosciuto l’importante contributo di William nel raggiungere il risultato.

Infatti, il Principe del Galles ha pedalato con lui il quinto giorno della trasferta. Will è salito in sella poco a nord di Doncaster e si è unito a Greg attraversando la campagna del South Yorkshire. Parlando coi giornalisti, Greg ha elogiato il marito di Kate per la sua prestanza fisica, anche se la pedalata a due è durata solo 40 minuti.

Queste le sue parole: “Gambe potentissime, i glutei reali erano in piena attività. Lo erano davvero. Era una bestia lassù. Credo che sia un ciclista appassionato e si è rifiutato di indossare la lycra. Insomma, è un uomo intelligente.” Forse pensava che William fosse un Principe pantofolaio e non si aspettava di trovarlo così allenato.

Greg ha aggiunto: “Non riesco a credere che sia successo. Non c’era davvero bisogno che lo facesse. È la cosa a cui continuo a pensare”. Mentre Kate, per quanto orgogliosa del marito, sarà rimasta incredula e forse un po’ imbarazzata dell’elogio che ha ricevuto.