Kate Middleton torna sul red carpet dopo quattro anni ed è incantevole

Kate Middleton torna a una prima cinematografica dopo 4 anni di assenza e ritrova di nuovo Tom Cruise: semplicemente meravigliosa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno presenziato alla prima mondiale del film, Digger, con Tom Cruise, in occasione della 73esima edizione della Royal Film Performance. La Principessa del Galles è tornata a sfilare sul red carpet per un evento cinematografico dopo quattro anni.

Kate Middleton incanta sul red carpet dopo quattro anni

L’ultima volta che abbiamo visto Kate Middleton alla prima di un film è stato nel maggio 2022 per la première londinese di Top Gun: Maverick. All’epoca sfilarono al suo fianco sul red carpet, suo marito William e Tom Cruise.

Dopo quattro anni la scena si è ripetuta. La Principessa del Galles è stata di nuovo scortata, oltre che dalla sua dolce metà, da Cruise, in quanto protagonista di Digger. Una coincidenza non voluto, ma molto significativa perché sembra essersi chiuso così un ciclo temporale molto difficile per lei.

Infatti, poco meno di due anni dopo, nel gennaio 2024 il Palazzo annunciò che Kate aveva subito un difficile intervento chirurgico e dopo diverse settimana di silenzio, lei stessa comunicò in un video di avere un cancro. Seguirono mesi di cure chemioterapiche, finché nel 2025 tornò progressivamente al lavoro.

Dunque, la presenza della Principessa alla prima di Digger con Tom Cruise non è solo un evento glamour a sostegno del cinema, ma ha anche un valore simbolico perché segna una sorta di ritorno definitivo alla normalità dopo la malattia.

Kate Middleton, fascino puro con l’abito da sera

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Kate ovviamente ha dato il meglio di sé in fatto di look. La Principessa del Galles non ha mai sbagliato un outfit agli eventi di gala, non solo alle prime dei film.

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Molto spesso ha riciclato abiti, modificandoli leggermente per dare loro nuova vita. Uno dei casi più celebri, è il magnifico vestito bianco che sfoggiò ai Bafta 2019: il modello monospalla presentava un decoro floreale che nel 2023 fu sostituito da una stola annodata a lato e rinnovato con dei lunghi guanti neri.

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Invece, all’abito a fiori con balze di Alexander McQueen, presentato nel 2017 e riciclato nel 2019, aggiunse le maniche al corpetto, dato che nella prima versione lasciava scoperte le spalle.

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Ma anche quando non ha ritoccato gli abiti, a Kate è bastato cambiare accessori o pettinature per creare mise nuove.

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Basti pensare al vestito in chiffon rosa di Gucci che indossò la prima volta nel 2019 alla cena Women in Finance e poi nel 2026 per i Bafta. In quel caso, la differenza si è giocata tutta sulla pettinatura e sui gioielli.

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Non a caso, Kate è la più importante icona di stile britannica e anche per il nuovo red carpet è stata all’altezza delle aspettative.

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