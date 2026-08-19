Fabrizio Frizzi, la figlia Stella è cresciuta ed è semplicemente stupenda

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fabrizio Frizzi

Stella Frizzi, figlia di Fabrizio Frizzi, è cresciuta ed è semplicemente bellissima. La figlia del conduttore e di Carlotta Mantovan qualche mese fa ha compiuto 13 anni, ma il pubblico la ricorda ancora piccolissima, mentre giocava con il suo adorato papà in alcuni scatti capaci di raccontare tutta la dolcezza del presentatore.

Stella Frizzi è cresciuta ed è bellissima

Era il 26 marzo del 2018 quando Fabrizio Frizzi morì a soli 60 anni. Il conduttore venne ricoverato d’urgenza per un’emorragia cerebrale che non gli lasciò scampo. Qualche mese prima, nell’ottobre del 2017, Frizzi era stato colpito da un’ischemia durante le registrazioni de L’Eredità, programma che all’epoca conduceva.

All’epoca sua figlia Stella aveva solamente 5 anni e Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi, fece di tutto per proteggerla, aiutata anche dagli amici del conduttore, da Carlo Conti ad Antonella Clerici.

La storia d’amore di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi era nata nel 2010 quando lei era fra le concorrenti di Miss Italia, mentre lui conduceva il concorso di bellezza. Fu un colpo di fulmine, coronato dalla nascita di Stella nel 2013 e dalle nozze celebrate nel 2014. Una coppia felice, unita da un sentimento forte e vero, fino alla tragica scomparsa del conduttore appena quattro anni dopo le nozze e cinque dopo l’arrivo della figlia.

“Non pensavo di diventare padre – aveva raccontato Frizzi dopo la nascita di Stella -, mi ero rassegnato a rinunciare ad un’altra gioia in questa vita, ma era una mia scelta. Scoprire la paternità a 55 anni un po’ spiazza, ma è un atto di altruismo”.

Stella come suo papà Fabrizio Frizzi: la somiglianza su Instagram

Dopo la scomparsa di Frizzi, Carlotta e Stella hanno lasciato l’Italia in cerca di pace e decise a costruirsi una nuova vita, senza però mai dimenticare il presentatore. Stella è cresciuta in Francia, in un piccolo paesino in Provenza, dove ha coltivato la passione per la Natura e per gli animali, in particolare i cavalli.

Oggi pratica equitazione ed è una ragazza dolcissima. Ma soprattutto è un mix perfetto fra la sua bellissima mamma e il suo papà. Lo scopriamo da Instagram dove Stella di recente ha deciso di aprire un suo profilo ufficiale. Una bacheca in cui ha scelto di condividere le sue passioni. Negli scatti racconta un pic nic al tramonto con la sua amata mamma e una giornata con i pony. La vediamo inoltre abbracciare il suo cane e sorridere. Proprio in quest’ultima foto la somiglianza con Fabrizio Frizzi è fortissima, come hanno notato moltissimi utenti.

Nessuno ha mai dimenticato Fabrizio Frizzi e in tanti sono convinti che Stella abbia proprio ereditato il carattere dolcissimo e mite del suo papà. “Bellissima come la tua mamma e il tuo amatissimo papà”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Sei una meraviglia come il tuo papà”. E poi ancora: “Bella assomiglia al papà” e “Bellissima ragazza, il sorriso è quello di tuo padre”.

La stessa Carlotta Mantovan qualche tempo fa, ospite di Verissimo, aveva raccontato: “Lei è la mia forza, il motore della mia vita. Ha il sorriso, la gioia e le mani di Fabrizio. Quando la vedo sorridere, vedo lui”.