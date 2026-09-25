Chiara Ferragni mannish, Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky matchy matchy: i look alla Milano Fashion Week 2026
Entrata nel suo vivo, Milano Fashion Week 2026 non smette di regalare grandi emozioni: è arrivata anche la volta di Tod's di mostrarci la propria visione della prossima Primavera/Estate, che a partire dal front row stellare si è confermata una delle tappe più attese e glamour in assoluto. Tra debutti di coppia, di famiglia e grandi ritorni, il vero spettacolo era proprio lì: a stupire è stata forse soprattutto Chiara Ferragni, che si è conquistata i flash puntando su di un rigoroso look mannish. La vediamo in foto con addosso un tailleur dal taglio oversize marrone bruciato, con camicia in tinta chiusa da bolo tie preziosa, delle stringate maschili ai piedi, una maxi bag ad effetto used e degli occhiali da sole geometrici.