Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chiara Ferragni da Prada alla Milano Fashion Week 2026

Quando temevamo il grigiore in arrivo insieme all’autunno, non avevamo ancora visto la “strategia fashion” di Chiara Ferragni. Per il suo debutto alla Milano Fashion Week 2026 l’imprenditrice digitale ha deciso di riscrivere le regole del guardaroba tipico di stagione, dimostrando come un tocco di colore vibrante possa salvare l’umore in qualsiasi giornata uggiosa.

Elementi cruciali di questa apparizione ad alto tasso di glamour piume tridimensionali, texture inaspettate e una sfumatura di verde che finora non eravamo riuscite ad apprezzare abbastanza: perché sì, il chartreuse è tutto ciò di cui ancora non sapevamo di avere bisogno, ma che da oggi in avanti non mancherà più nei nostri armadi.

Chiara Ferragni, che ha conquistato Milano a colpi di piume di struzzo e verde acido

Come da consolidata tradizione Chiara Ferragni ha fatto il suo arrivo alla Milano Fashion Week 2026, e si sente: il look sfoggiato in front row da Prada, ad esempio, incarnava perfettamente la filosofia della maison guidata da Miuccia Prada e Raf Simons, ossia quella del prendere elementi apparentemente distanti e fonderli in un’armonia magnetica e magnetizzante.

Il capo di punta dell’intero outfit era senza ombra dubbio la sua gonna midi in seta, declinata in un luminosissimo verde chartreuse e impreziosita da ricami floreali preziosi. Una scelta cromatica coraggiosa, che ha acceso l’asfalto cittadino in un attimo e svelato contemporaneamente la tinta feticcio dei prossimi mesi freddi.

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A bilanciare la teatralità della parte inferiore era un must-have decisamente più sobrio e rigoroso: come si vede poco sopra la regina delle Influencers italiane ha infatti optato per un cardigan grigio melange, dalla texture ricca e compatta, lasciato strategicamente aperto sul davanti per svelare un micro top a fascia nero, in un gioco di sovrapposizioni e lunghezze che ha apportato una sferzata di freschezza giovanile alla classicità.

Gli accessori, poi, non hanno fatto altro che confermare l’attitudine sofisticata ma rilassata dell’ensemble: ai piedi c’erano un paio di décolleté nere a punta, dal tacco geometrico, a slanciare la silhouette senza appesantirla aggiungendo linearità. Tra le mani, invece, spiccava una borsa a mano, dalla struttura rigida e in pelle, in tinta. Un classico intramontabile, insomma, che ha radicato la mise nella solida tradizione della pelletteria di lusso milanese. Ovviamente non sono mancati nemmeno gli occhiali da sole scuri da diva, stavolta dal taglio leggermente squadrato e minimalista, e qualche gioiello minimal.

Chiara Ferragni con e per la moda italiana

Ma non è certo finita qui: piuttosto, Chiara Ferragni ha ufficialmente aperto la sua Settimana della Moda con una visita alla sede di CameraModa, associazione senza scopo di lucro che disciplina, coordina e promuove il calendario del Made in Italy e i più prestigiosi eventi della moda milanese nel mondo.

Per l’occasione l’imprenditrice digitale non poteva che scegliere un look d’impatto, dall’eleganza magnetica: eccola perciò fare la sua apparizione in un total black sofisticato quanto grintoso, il cui rigore sartoriale si è visto spezzato da un sorprendente top piumato scultoreo.

Il perfetto connubio tra couture e stile contemporaneo, in poche parole, che ha riaffermato non solo la sua cifra stilistica, ma anche il legame con i vertici della moda italiana, di cui supporta da tempo le iniziative attraverso il Fashion Trust. Un debutto promosso a pieni voti il suo, non si può negare, che detta già il passo stilistico delle sfilate dei prossimi giorni.