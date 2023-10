Bruno Vespa è risultato positivo al Covid-19. Il giornalista Rai, che ha resistito al virus per oltre tre anni, si è visto costretto a condurre per la prima volta in collegamento ma non ha rinunciato ai suoi programmi. Per rimettersi in forze, e per garantire il giusto distanziamento dai suoi ospiti, ha quindi dovuto cedere le armi e presentare da casa. Nulla di grave, per lui, che è in forma nonostante l’infezione che spera di superare presto.

Perché Bruno Vespa conduce in collegamento

Come abbiamo spiegato, il giornalista Rai e volto di Cinque Minuti e Porta a Porta, storico programma d’approfondimento in onda nella seconda serata della prima Rete, è risultato positivo al Coronavirus. Un avvenimento del tutto nuovo per lui, che ha resistito per l’intera pandemia senza che il suo corpo entrasse in diretto contatto con il virus. Ora che l’infezione non fa più paura, Bruno Vespa ha contratto il Covid, proprio come ha detto ai suoi ospiti: “Vi chiedo scusa ma dopo tre anni e mezzo di attesa, oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi“.

Le sue condizioni di salute sono buone. Ha infatti condotto da casa e, durante le interviste a Licia Ronzulli e Angelo Bonelli a Cinque Minuti, ha mostrato solo qualche piccolo problema con la voce. Non è quindi remota l’ipotesi che possa tornare presto in onda e in diretta, come ha sempre amato fare, tornando a intervistare i suoi ospiti proprio in studio. Per la puntata dell’11 ottobre si è invece dovuto accontentare del collegamento da casa, che non aveva mai provato fino a questo momento.

Nonostante la sua assenza, i programmi non sono cambiati. Bruno Vespa si è infatti occupato della stretta attualità, a cominciare dalla ripresa del conflitto in Israele. Cinque Minuti è però un grande contenitore che ospita davvero tutti e non solo esponenti della politica. Ampio spazio è infatti concesso allo spettacolo: tra i tanti ospiti ricorrenti, infatti, troviamo il conduttore e direttore artistico di Sanremo Amadeus.

Lo stop di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

In questi primi giorni d’ottobre, sembra che il Covid sia uno sgradito ospite in casa Rai. A fermarsi, prima di Bruno Vespa, è stata Antonella Clerici. La conduttrice di Legnano si è infatti assentata dal suo programma di cucina per rimettersi dal virus, che l’ha costretta a letto per qualche giorno. Ad annunciarlo era stata lei attraverso una story di Instagram nella quale si è mostrata sdraiata e con al fianco un termometro e un saturimetro, chiaro indizio di Coronavirus.

Si è però rimessa in forze rapidamente ed è tornata a condurre il suo programma, che ha ripreso nel 2020 dopo la chiusura di La Prova del Cuoco. Una ventata di freschezza e genuinità in questa Rai ancora incerta dopo i tanti cambiamenti messi in atto per la nuova stagione, che non sono finiti. Si è infatti parlato del ritorno di Massimo Giletti, confermato dall’ad Roberto Sergio, e del futuro di Pino Insegno, rientrato in Rai con Il Mercante in Fiera e che purtroppo non sta riscuotendo il successo sperato.