Il ritorno di Massimo Giletti in Rai ora è certo. A darne annuncio l’amministratore delegato dell’emittente, Roberto Sergio. Trovano così la conferma ufficiale dai vertici Rai le voci che ormai da settimane davano per certo il ritorno del conduttore in Viale Mazzini. Dopo la grande delusione a La7 dopo la chiusura di Non è l’Arena, Giletti è pronto a una nuova avventura televisiva.

Proprio nel giorno della conferma delle voci, Massimo Giletti è apparso sui social in un video tutto da ridere pubblicato da Rosario Fiorello sul suo account Instagram.

Massimo Giletti torna in Rai: l’annuncio

Massimo Giletti, nel giorno della conferma del suo ritorno a Viale Mazzini è comparso in un video pubblicato su Instagram da Rosario Fiorello. Nelle immagini il conduttore veste i panni di un operaio impegnato al cantiere di Viva Rai2!. “Il direttore generale mi aveva detto: ‘Guarda che se vuoi tornare in rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso’. E io ho detto – continua Giletti – Nessun Problema’”. La gag continua con il conduttore che racconta: “Poi ci si mette Fiorello che dice: ‘Massimo, ti do una mano io’. Ecco, ma riniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2!… me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai2! costruito anche da Giletti”. La clip a modo suo aveva confermato di fatto il ritorno di Giletti in Rai, rilanciando poi l’appuntamento per il 6 novembre, quando tornerà lo show di Fiorello alle 7 su Rai2.

La conferma dell’anticipata notizia da parte di Fiorello, oltre che da questo divertente sketch è arrivata proprio dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio: “C’è molta mobilità nel sistema televisivo; dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti”. Come anticipava a inizio settembre Dagospia, Massimo Giletti si sarebbe recato a inizio mese nella sede Rai di Milano per definire i dettagli del nuovo contratto. Alla fine dell’incontro con i vertici, il conduttore sarebbe uscito con un ruolo molto diverso rispetto a quello a cui ci aveva abituato negli anni passati. Il suo ritorno è dunque previsto per il 2024.

Il ritorno in Rai dopo la delusione Non è l’Arena

L’amarezza del giornalista dopo Non è l’Arena, la cui chiusura era avvenuta in modo brusco e repentino, era stata evidente. Al Grand Hotel di Rimini, dove si trovava per presenziare a un evento, aveva dichiarato: “Quando sono arrivato a Roma, mi sono trovato con un gruppo di ragazzi giovani. Ho sofferto molto già quando fui costretto a fare una scelta e lasciare la Rai . Oggi mi trovo davanti ad un gruppo di lavoro che con fatica ho ricostruito e anche questa volta li perderò tutti. Io ho le spalle molto larghe, ma quando sono stato chiuso 35 persone sono rimaste a casa. Non ho sentito mai nessuno che si è occupato, non di Giletti, ma di questi ragazzi. Questo è un grande dispiacere ed è una cosa che non perdono”. Ora, dopo tante ipotesi, sembra che per lui inizi un nuovo, e più sereno, periodo, ricco di sfide e di, speriamo, soddisfazioni.