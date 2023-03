“Massimo Giletti torna in Rai dopo 7 anni e soffia il posto a Fabio Fazio”

Fonte: IPA Massimo Giletti

Grandi cambiamenti in vista all’interno della Rai. Secondo indiscrezioni, Massimo Giletti sarebbe pronto a ritornare e a prendere il posto niente meno di Fabio Fazio, la cui trasmissione Che tempo che fa verrebbe cancellata. D’altro canto a Belve il giornalista qualche tempo fa aveva dichiarato: “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”.

Massimo Giletti e il ritorno in Rai dopo 7 anni

Dopo il gossip sulla sua storia d’amore con Sofia Goggia, Massimo Giletti fa dunque di nuovo parlare di sé. Ma questa volta si tratta di lavoro. È solo una spifferata di Tvblog e manca ancora la conferma ufficiale, ma il conduttore di Non è l’Arena starebbe tornando in Rai. Manca dal 2017 quando il suo programma è stato cancellato, costringendolo a passare a La7, dove si trova attualmente, anche se pare ancora per poco se le voci sono corrette.

Se Giletti tornerà davvero in Rai, a lui sarà affidata la domenica sera di Rai 3, attualmente occupata da Fabio Fazio con la sua storica trasmissione Che tempo che fa, che quindi si vedrebbe spodestato dalla sua nicchia che tiene da anni, anche se era riuscito per qualche tempo a conquistarsi la prima serata su Rai 1.

Massimo Giletti al posto di Fabio Fazio su Rai 3

Il vento però sarebbe cambiato e stando sempre a Tvblog questo sarebbe dipeso dal nuovo scacchiere politico. Fazio è troppo di sinistra per il Governo Meloni mentre Giletti avrebbe un ottimo rapporto con la nuova compagine politica. Le trattative dovrebbero concludersi a maggio in coincidenza con un cambio ai vertici Rai.

Per Fazio si prospetta il trasferimento sul canale 9 di Discovery dove da anni lavora Maurizio Crozza. Da capire se si trasferirà tutta la squadra di Che tempo che fa, in particolare con le sue storiche compagne professionali Luciana Littizzetto, che il presentatore si era portato anche al Festival di Sanremo e i cui monologhi sono irrinunciabili, e Filippa Lagerback.

L’addio di Fazio alla Rai sembra molto probabile. Il contratto del presentatore è in scadenza e pare non ci sia intenzione di rinnovarlo. Quindi la sua uscita faciliterebbe il ritorno di Giletti nella tv di Stato, ritorno di cui si parla ciclicamente ma che questa volta pare proprio si concretizzerà essendoci tutte le premesse favorevoli per il suo rientro.

Naturalmente, i diretti interessati all’operazione tacciono e mentre si lavora al probabile contratto di Giletti. Anche se in un’intervista al magazine Oggi Fazio si era lasciato andare: “In Rai si stanno scoprendo tutti meloniani? Non solo in Rai. C’è la caccia al parente che si chiama Giorgia”.