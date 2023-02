“Belve”, Massimo Giletti dai tradimenti al grande amore: chi è la fidanzata

Fonte: IPA Massimo Giletti

L’intervista di Massimo Giletti a Belve ha affrontato svariate tematiche, dall’addio alla Rai, che lo ha profondamente scosso, all’idea di smettere di fare questo lavoro, dedicandosi ad altro, considerando anche il passare degli anni.

Nella parte conclusiva della chiacchierata con Francesca Fagnani, però, ha parlato in maniera aperta, per quanto possibile, d’amore, guardando tanto al passato quanto al presente, sottolineando d’essere profondamente innamorato.

Massimo Giletti confessa i suoi tradimenti

Il capitolo amore è stato uno dei più interessanti dell’intervista di Massimo Giletti a Belve. Il noto giornalista si è infatti messo a nudo, sollecitato dalle domande della Fagnani.

Si è definito molto disonesto con le donne con le quali ha avuto relazioni amorose in passato: “Quando si è sempre alla ricerca, questa comporta dei tradimenti“. Ha sottolineato, però, come sia sempre stato chiaro in merito alla propria indole, ritrovandosi spesso al fianco donne intenzionate a “curarlo”, ma l’unica ad esserci riuscita è la sua attuale compagna, sul cui nome vige il silenzio.

In passato alcune relazioni sono giunte alla prova della convivenza, che Giletti ha provato in un paio di occasioni, per alcuni mesi una e per un paio d’anni l’altra, per poi naufragare.

Chi è la fidanzata di Massimo Giletti

Non solo passato nello sguardo sulla vita sentimentale di Massimo Giletti, ma anche presente. La conduttrice gli ricorda una sua dichiarazione in merito a un grande amore che vive in lui da dieci anni.

L’ospite ne conferma l’esistenza, ridendo un po’ in imbarazzo, senza ovviamente fare il nome. La Fagnani però lo incalza, chiedendogli se questa donna “sia in pista”. Primo di una serie di riferimenti che hanno scatenato l’interesse del pubblico sui social.

La conduttrice sottolinea, ridendo, che sono tanti i gossip attribuiti a Massimo Giletti, per poi chiedergli: “Sa qual è l’ultimo?”. La domanda non si conclude, con i due che continuano a guardarsi e sorridere.

Un gioco tra le parti che diverte il pubblico e, al tempo stesso, offre qualche indizio sull’identità della donna segreta al fianco del giornalista, al quale viene chiesto schiettamente se sia innamorato, magari delle nevi e delle montagne.

Nuovi riferimento che scatenano altre risate dell’intervistato, che sa di non poter rispondere e poi spiega al pubblico: “Io sono cresciuto tra le montagne, quindi mi trovo molto a mio agio. Le amo. Stiamo parlando di una cosa che sappiamo solo noi due (dice riferendosi al pubblico in studio, ndr)”.

Un discorso che si conclude con l’espressione montagne vincenti, che si allinea con la figura di una donna in pista, tra le nevi. Tutto lascia pensare che la fidanzata di Massimo Giletti sia Sofia Goggia, sciatrice campionessa olimpica, seguendo la linea tracciata dal mondo del gossip.

Il giornalista e la giovane atleta sono stati avvistati insieme tempo fa, il che ha scatenato numerosi rumor, ufficiosamente confermati nel corso dell’intervista a Belve, anche se ovviamente si resta nel campo delle ipotesi. Il pubblico non sembra però avere dubbi e su Twitter si inizia a parlare di loro due, così come della grande differenza d’età che li divide: ben 30 anni.