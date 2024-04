Fonte: IPA Alessandra Moretti parla della storia con Giletti

Alessandra Moretti, avvocato ed eurodeputata del Partito Democratico, è una delle donne più ammirate della politica italiana. Il suo stile impeccabile, la grinta e la capacità di arrivare dritta al punto senza troppi giri di parole sono qualità che inevitabilmente le si devono riconoscere, non solo dal punto di vista professionale. Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Moretti è tornata a parlare della storia con Massimo Giletti, la stessa che l’ha catapultata al centro del gossip essendo il giornalista un noto volto della televisione.

Alessandra Moretti, la storia “tormentata” con Massimo Giletti

Schietta e diretta, come sempre, Alessandra Moretti nella lunga intervista si è soffermata sulla relazione vissuta con Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo di recente tornato in Rai. Ne ha parlato come di un storia “tormentata” ma anche “importante”, arrivata dopo il primo matrimonio con un uomo di nome Tommaso dal quale ha avuto i due figli Guido e Margherita.

“L’uomo che mi ha corteggiata in modo più insistente, all’inizio non mi piaceva – ha detto a proposito di Giletti -. È stata una storia d’amore importante e sincera, ma anche tormentata. In fondo ero una ragazza di provincia, un esponente politico d’accordo, ma che veniva da Vicenza ed era lontana dai salotti. Non amavo andare sui giornali per il bacio con Giletti, ma per la battaglia per il divorzio breve. Avevo il timore di pregiudicare l’impegno politico”.

Nell’intervista ha ricordato anche un episodio in particolare quando per amore il conduttore trascorse una notte intera in spiaggia, dormendo su un lettino: “Durante una vacanza a Pantelleria con gli amici mi faceva recapitare fiori ogni giorno – ha spiegato -. Ma il vero osso duro è stata mia figlia Margherita: presidiava il ruolo del papà. Massimo la chiamava la ienetta. Lui che voleva conquistare tutti dalle Moretti ha avuto un trattamento poco dolce”.

Alessandra Moretti e Massimo Giletti, lo scontro e le scuse del giornalista

Quelle di Alessandra Moretti sono parole che si riferiscono a un passato ormai lontano, a una storia definitivamente archiviata risalente al periodo tra il 2013 e il 2015. Anche per tale ragione a distanza di qualche tempo, nel 2022, Giletti riuscì a farla andare su tutte le furie per via di alcune dichiarazioni rilasciate sempre in un’intervista al Corriere.

Fonte: IPA

“È ancora innamorata di me, forse in parte anche io – aveva detto in quell’occasione – Finì? So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco, quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”.

La risposta dell’eurodeputata non si era fatta attendere: “Smentisco ogni affermazione riportata. Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia“, lasciando intendere di voler procedere per vie legali contro l’ex compagno.

Intenzione confermata in una lettera ancor più dettagliata in cui parlava di come si possa “fare violenza a una donna” in molti moti diversi, di “violenze più subdole, manipolatorie”, che “sanno di gogna e tentano di screditare o infangare il nome di una donna (…) con le bugie, mettendo in piazza le sue vicende personali”. La Moretti era stata perentoria, sottolineando la mancanza di rispetto “dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte”, a cominciare dai figli che “hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro insieme”.

All’ennesima minaccia di denuncia, Massimo Giletti aveva fatto un passo indietro: “Chiedo scusa ad Alessandra e alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole. Parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre”.