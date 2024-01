Fonte: IPA Alessandra Moretti, embolia polmonare dopo le nozze con Maurizio Battista

“Sono tante le cose che vorrei dire, ma da due giorni soffoco nel pianto”. Con queste parole inizia il lungo racconto di Alessandra Moretti, che ha condiviso su Instagram quello che a tutti gli effetti potremmo descrivere come un periodo da incubo. E dire che il suo nome era comparso sui giornali appena pochi mesi fa per un evento più che lieto: le nozze con il comico Maurizio Battista. Il loro è un amore che ha attraversato un’altalena di alti e bassi e che alla fine li ha visti ricongiungersi, anche per il bene della figlia Anna, ma che adesso si ritrova ad affrontare un nuovo ostacolo in modo del tutto inaspettato.

Alessandra Moretti, come sta dopo l’embolia polmonare

La storia d’amore tra Alessandra Moretti e Maurizio Battista ha trovato il suo lieto fine (o meglio, la sua ripartenza) poco più di due mesi fa quando, dopo essersi riavvicinati in seguito a un lungo periodo di separazione (e guerra), hanno pronunciato il fatidico Sì. Un momento speciale condiviso con i follower sui social ma riservato di fatto a pochi intimi. Indescrivibile l’emozione di sposarsi davanti agli occhi commossi della figlioletta Anna, felice di vedere finalmente mamma e papà insieme.

Ma proprio “nell’era dei social”, dove spesso ha riversato la sua felicità, Alessandra Moretti ha deciso di mettere nero su bianco il racconto di un periodo molto complicato, che all’improvviso le ha fatto credere di aver perso tutto. “Siamo nell’era social, dove regna la ostentazione della perfezione, della performance a tutti i costi. Oggi la tenerezza e la verità sono il VERO ATTO RIVOLUZIONARIO. Le fragilità non sono ammesse e ci si vergogna a mostrarsi tali”, ha scritto su Instagram.

Poi la verità su un problema di salute inaspettato: “Senza giri di parole… Sono VIVA PER MIRACOLO… Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo ‘trombo’ così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via… Ad ogni costo!”.

Alessandra Moretti e Maurizio Battista, uniti per superare l’ostacolo più grande

Come da lei stessa ribadito, l’embolia polmonare avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Adesso tutto quel che Alessandra Moretti e il marito Maurizio Battista devono fare è cercare di affrontare la situazione nel migliore dei modi, eliminando del tutto il problema con i rischi che ne conseguirebbero.

In momenti del genere è inevitabile porsi mille domande, sentirsi pervasi da emozioni contrastanti e rispondere a domande che probabilmente una risposta non ce l’hanno: “Ecco in questi casi non capisco se si è più sfortunati o fortunati, nel senso: chi stabilisce il confine tra le due cose?! – prosegue il suo lungo post – Io sono pervasa da un’altalena di pensieri e emozioni passando dal ‘Meno male che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta!‘ al ‘Ma come cxxx è possibile che proprio a me? Non bevo non faccio stravizi, eppure…’. Ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi… Quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo”.

Infine i ringraziamenti ad “amici, conoscenti, parenti”, con una richiesta in particolare per il marito: “Poche domande a Maurizio che sta pensando a un po’ troppe cose per i suoi mezzi”, ha scritto con un pizzico di ironia. “E soprattutto per Anna tutto deve proseguire…”, ha concluso.