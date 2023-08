Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sposano: l’inaspettato annuncio su Instagram

Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno deciso di compiere il “grande passo”. Dieci anni di amore alle spalle e un lungo periodo di separazione, in un rapporto che – come capita a tutti noi – è fatto di alti e bassi, che talvolta sembrano irrecuperabili. Ma adesso che tra i due è tornato il sereno, il comico sposa la compagna che le ha donato la figlia Anna, bambina che ama più di ogni altra cosa al mondo.

Alessandra Moretti, l’annuncio della futura sposa su Instagram

A condividere l’inaspettato annuncio delle nozze è stata la futura sposa, che ha rivelato anche la data: Alessandra Moretti e Maurizio Battista pronunceranno il fatidico Sì il prossimo ottobre a Roma. Non ci è dato conoscere il giorno esatto né la location, ma qualcosa di certo c’è: il comico e la sua compagna sono più uniti che mai e, dopo aver superato il turbolento mare della crisi, hanno l’unico desiderio di condividere la vita, l’uno al fianco dell’altra.

“La famiglia rende casa tua il posto in cui non vedi l’ora di ritornare – ha scritto la Moretti in un lungo e tenero post su Instagram -. Ci sono stati momenti difficili, incomprensioni forti, salite che sembravano impraticabili ma se in quel posto ti senti al sicuro è li… Che devi tornare. Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra. Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e caposaldo della tua esistenza. Quella che chiami quando ti sei cacciato nei guai, quando hai bisogno di una pacca sulla spalla… Quella mano che ti sostiene nonostante tutto… SEMPRE”.

“La passione finisce, l’amore dura per sempre e le forme di amore sono tante e con altrettante sfaccettature – conclude la lunga dedica al futuro marito -. Ma quando si giunge a consolidarsi dopo aver sbagliato allora si diventa davvero FAMIGLIA. E la mia famiglia è la mia più grande RISORSA. Mia figlia è frutto di un percorso duro fisicamente e psicologicamente ma è la prova più alta d’amore che potessi donare a me stessa. Eternamente grata e nonostante tutto non c’è altro uomo al mondo che sposerei“.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti, la crisi e la riconciliazione

Ogni rapporto è un mondo a sé come ha ben spiegato la Moretti nel suo post ed è inevitabile che vi siano alti e bassi, quelle “salite che sembravano impraticabili” a cui lei stessa ha fatto accenno. La relazione tra i due dura da ben dieci anni anche se poco meno di due anni fa la coppia aveva deciso di separarsi. E no, non in modo sereno: tutto è stato un susseguirsi di accuse e parole al vetriolo, che rendono la notizia delle nozze davvero incredibile.

Non hanno dimenticato, semplicemente sono andati avanti. Battista aveva rivelato lo scorso luglio al Messaggero questo ritorno di fiamma, iniziato già nei mesi scorsi: “Mi hanno scritto di tutto, perché Alessandra ha 30 anni meno di me. Con lei abbiamo vissuto anche alcuni momenti difficili, come il pubblico sa bene (racconto la mia vita minuto per minuto), ma per fortuna tutto si è ricomposto“.

Chi ha seguito la vicenda sa che la coppia non se le è mandate a dire. Ai tempi la Moretti aveva rilasciato un’intervista a DiPiù in cui spiegava: “Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono riuscita più a tollerare”. Ma ormai quei tempi sembrano soltanto un lontano e spiacevole ricordo. Un periodo difficile e di lontananza è servito a ricucire un rapporto, contro ogni previsione.