Che fine ha fatto Alessandra Ollari?

Fonte: IPA Chi l'ha visto indaga sul caso di Alessandra Ollari, scomparsa nel nulla

È un giorno di inizio estate, a Parma, quando una donna si reca a fare la spesa al supermercato cittadino. Si tratta di Alessandra Ollari, 53enne parmense, molto schiva e riservata. Da quel momento in poi, di lei, non si avranno più notizie. Le indagini sono ancora in corso e numerosi gli interrogativi che non trovano risposta. L’unica certezza che abbiamo in questo momento è che l’ultimo ad aver visto la donna è stato il suo fidanzato: Ermete.

Chi è Alessandra Ollari

Alessandra ha 53 anni e vive a Parma. È cresciuta tra l’affetto incondizionato della famiglia, la stessa di cui si è presa cura quando i suoi genitori si sono ammalati. Proprio per stare vicina a mamma e papà, la donna ha trascurato la sua vita sociale potendo contare, però, su una cerchia ristretta di amici. Quello che emerge, dalle parole di chi la conosce bene, è che si tratta di una donna molto riservata, sicuramente poco avvezza agli appuntamenti mondani e sociali.

Ha un compagno però Alessandra, un uomo dal nome Ermete Piroli con il quale condivide la quotidianità da ben 15 anni. Ed è proprio analizzando questa relazione che sono nati i primi interrogativi sulla vicenda. Nonostante i due fossero una coppia consolidata, infatti, la 53enne non ha mai presentato il fidanzato agli amici e ai conoscenti.

Il motivo, al momento non è noto. L’unica cosa che sappiamo è che, proprio in merito a questo “segreto” si sarebbe espresso il compagno di Alessandra dopo la sua sparizione dichiarando che questa scelta era stata oggetto di diverse discussioni negli anni, ma che alla fine aveva accettato la decisione della donna.

La scomparsa e le indagini in corso

Ma veniamo adesso a quel 29 giugno, il giorno in cui Alessandra Ollari è scomparsa nel nulla. Secondo la ricostruzione da parte degli inquirenti, quella mattina Alessandra è uscita di casa per recarsi all’Esselunga di Parma, il supermercato che la donna frequentava abitualmente. Al momento però, dalle testimonianze raccolte, nessuno sembra averla avvistata in zona quel giorno.

L’ultimo a vedere Alessandra, invece, è stato proprio Ermete. L’uomo ha raccontato alle forze dell’ordine di aver salutato la compagna quella mattina e di averla chiamata, senza ricevere risposta, dopo non averla vista tornare. È stato in quel momento che, preoccupato, ha allertato le autorità.

Secondo il suo racconto, quella mattina Alessandra è uscita di casa per fare la spesa al supermercato. Tuttavia, non è mai tornata. Ermete ha dichiarato di aver cercato di contattarla ripetutamente, ma senza successo, innescando la preoccupazione e l’inizio delle ricerche.

Al momento l’indagine è aperta e le ricerche continuano senza sosta, ma di Alessandra ancora non si hanno notizie. A indagare sul caso sono stati anche i giornalisti di Chi l’ha visto in più occasioni, raggiungendo anche Ermete.

Proprio la trasmissione condotta da Federica Sciarelli è tornata ad approfondire la vicenda della scomparsa della parmense durante la puntata andata in onda mercoledì 4 ottobre. In quella occasione sono emersi alcuni punti d’ombra che aleggiano sulla figura di Ermete. Durante la trasmissione sono arrivate alcune segnalazioni da parte di donne che hanno dichiarato di conoscere Ermete e che lo hanno dipinto come un predatore di donne.

In effetti il compagno di Alessandra è stato condannato per molestie ai danni di una ragazza disabile 14 anni fa. Un episodio che l’uomo stesso ha definito un “errore giudiziario”. Intanto continuano senza sosta i suoi appelli per ritrovare la compagna, ma le ricerche brancolano nel buio.