Cristina Scuccia all’Isola 2023, l’ex suora ha un segreto: “In paese lo sanno tutti”

Fonte: IPA/Video Mediaset “Verissimo”, Cristina Scuccia parla della sua nuova vita. E non esclude la maternità

La prima volta che è apparsa sugli schermi televisivi, Cristina Scuccia si è guadagnata la benevolenza immediata del pubblico italiano. Non è passata inosservata, ed è stata oggetto di sincero affetto, la giovane suora dall’ugola d’oro rivelazione del talent The Voice of Italy. Così apprezzata da vincere il talent show canoro nell’edizione del 2014.

Da allora le cose sono molto cambiate. Dopo la partecipazione al programma tv, Cristina Scuccia ha rivoluzionato la propria vita. Tolto il velo e rinunciato ai voti, si è trasferita in Spagna dove, per un po’, ha lavorato come cameriera. Adesso l’ex suora ha deciso di tornare sullo schermo, per tentare la carriera da cantante e, al suo fianco, sembra esserci anche un fidanzato.

Cristina Scuccia, il fidanzato segreto

“Sono in una fase della mia vita in cui mi sto prendendo del tempo solo per me e me lo godo tutto. Io, la musica, la famiglia e gli amici. Credo ci siano delle tappe e un amore… arriverà, se sarà quello giusto arriverà. Intanto delle persone provano ad avvicinarsi” aveva rivelato Cristina Scuccia in una recente intervista. Dichiarando, però, di essere innamorata sì, ma solo di sé stessa.

Adesso, però, le persone a lei più vicine sembrano contraddirle. Al paese di Comiso, in Sicilia, dove Scuccia è cresciuta e vive assieme alla famiglia, pare sia noto a tutti che l’ex suora si accompagni stabilmente a un bel ragazzo. “Cristina Scuccia, l’ex suora, è fidanzata. In paese lo sanno tutti”: questo il messaggio che, proprio un abitante di Comiso, ha inviato all’esperta di gossip Deianira Marzano che, naturalmente, non ha mancato di condividere la notizia con i propri follower.

Null’altro, al momento, è stato rivelato. Chi sia questo misterioso fidanzato e da quanto tempo va avanti la relazione non è dato sapersi. Forse, Cristina Scuccia tiene in serbo lo scoop per le spiagge dell’Honduras, dove il prossimo lunedì esordirà come concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’occasione per mettersi a nudo, e non solo letteralmente.

Cristina Scuccia, da suora a showgirl

Non è la prima volta che Cristina Scuccia si trova nel mirino del gossip. Il suo è un personaggio che non passa di certo inosservato. Fu decisamente inusuale la scelta di partecipare a un talent show televisivo nonostante i voti e, altrettanto clamorosa, è stata poi la decisione di togliere il velo. La svolta ha rapidamente trasformato l’affetto dei fan in aspre critiche. L’addio al convento non è stato ben visto dagli spettatori e il biasimo si è fatto sempre più pungente.

Fino alla creazione di vere e proprie teorie cospirazioniste. La stessa Marzano ha reso noti alcuni rumors secondo cui la scelta di diventare suora fu presa dalla Scuccia con l’obiettivo di sfondare nel mondo dello spettacolo. Il velo come strumento per spiccare in un mare di aspiranti cantante, da rimuovere poi per annullare i limiti alla carriera. Illazioni, supposizioni, spesso sfociate in cattiverie gratuite che, come tutti i rumors del genere, non hanno fonti certi né possibilità di verifica. Starà a Cristina stessa, se e quando vorrà, raccontare la verità della sua storia.