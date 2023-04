“Oggi è un altro giorno”, Cristina Scuccia: “Ecco di chi sono innamorata”

Grandi occhi castani, capelli morbidi sulle spalle e l’entusiasmo di assaporare ogni secondo come se fosse l’ultimo. Viene ancor difficile pensare che Cristina Scuccia, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, sia quella giovanissima che aveva conquistato The Voice of Italy (e il mondo intero) con la veste da Orsolina.

Non che le siano mai mancati l’entusiasmo o la gioia di vivere, ma oggi Cristina brilla di una luce completamente diversa: quella di una donna che è cresciuta e maturata, dopo aver preso la difficile decisione di “spogliarsi” e aver superato la paura di deludere tutti. Una donna che sa perfettamente di chi è innamorata e quali sono le sue priorità.

Cristina Scuccia innamorata a “Oggi è un altro giorno”

“Innamorata” è proprio il termine che ha usato da Cristina Scuccia quando Serena Bortone, padrona di casa a Oggi è un altro giorno, ha colto l’occasione per farle la fatidica domanda: il cuore dell’ex Suor Cristina che ha trionfato a The Voice of Italy è impegnato? Esiste una persona speciale che, durante questa nuova fase della sua vita, sia riuscita a farvi breccia?

La Scuccia ha risposto con la sicurezza che da sempre la contraddistingue, nonostante si ostini ad ammettere un’ansia e una trepidazione che, a dirla tutta, nasconde alla perfezione. “Al momento sono innamorata di me stessa” ha ammesso, spiegando le ragioni del suo status da single: “Sono in una fase in cui ho bisogno di amare me stessa per poter includere qualcun altro”. Un ragionamento che non fa una piega, a prescindere dal suo trascorso nell’Ordine delle Suore Orsoline e dopo la difficile decisione di “spogliarsi” dall’abito religioso.

L’amore è universale, ma prima di accogliere qualcuno nel proprio cuore e nella propria vita, bisogna essere in pace con sé stesse. Cristina Scuccia è stata a lungo “impegnata” con il Signore, al quale aveva votato un’esistenza fatta di regole e precetti, ma anche di esperienze che le hanno permesso di esprimere i suoi talenti, quelli che dolcemente continua a chiamare “doni”. Poi la svolta e il desiderio di cambiare, per crescere ed evolversi.

Suor Cristina la “ribelle”, dall’adolescenza al successo planetario

L’intervista a Oggi è un altro giorno è stata un’occasione per ripercorrere la vita di Cristina Scuccia, dall’adolescenza al grande successo in tutto il mondo, fino alla decisione di togliere il velo che in molti (troppi) si son sentiti in diritto di criticare. Sono tante le fasi di una vita quasi da eroina dei romanzi moderni, con in comune un unico denominatore: Cristina è una vera “ribelle”.

Ribelle quando da adolescente non esita a lasciare la Chiesa e smette di pregare, lasciando i genitori super religiosi nello sconforto. Ribelle quando decide che il canto sarebbe stata la sua strada e non le importa di nient’altro, fidanzatini inclusi. Ancora una volta ribelle quando segue la sua vocazione ed entra nelle Orsoline, quando si butta a capofitto nell’avventura di The Voice che la catapulta in un successo planetario senza precedenti e quando, infine, cambia totalmente vita rinunciando al velo e riprendendo in mano le redini della propria esistenza.

Ci vuole coraggio per mettersi in discussione e a lasciarsi alle spalle quelle certezze che, in fondo, sono un salvagente a cui è facile appigliarsi. Cristina Scuccia – pronta ad affrontare l’Isola dei Famosi – ne ha da vendere e, in ogni sua parola, non si può far altro che percepire una grande voglia di mettersi in gioco. Ed è una bella ispirazione.