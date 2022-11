Suor Cristina toglie il velo. Ma c’è chi non è d’accordo

L’abbiamo vista per la prima volta in televisione come Suor Cristina, ma oggi ha tolto il velo, ha rivoluzionato la sua vita, per dedicarsi alla sua passione, la musica. Non è più una suora, anche se non ha perso la fede. Cristina Scuccia ha fatto una scelta e, come tutte le decisioni, talvolta c’è chi non è d’accordo. Tra chi ha commentato sui social e chi ha sostenuto la donna, la reazione delle Orsoline della Sacra Famiglia è abbastanza netta e distaccata.

Suor Cristina toglie il velo e cambia vita: le reazioni

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare“. Una frase netta, secca, una replica che non lascia presagire nulla se non effettivamente il distacco dalla scelta della Scuccia. A riportare la reazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia è stato Fanpage, che le ha raggiunte per una dichiarazione. Del resto, Cristina Scuccia ha fatto parte di loro non fino a poco tempo fa.

Avrebbero potuto rispondere con “no comment”, come si fa in questi casi, per evitare qualsiasi fraintendimento. Ma hanno preferito aggiungere qualcosa di particolarmente dettagliato, come a voler prendere le distanze dalla “suora che ha tolto il velo“. Una scelta di vita che, come ha ammesso Cristina Scuccia, non ha nulla a che vedere con la fede, con Dio, che serba nel cuore. Una scelta che mostra come nulla è eterno e statico nel tempo, e tutto può cambiare, da un momento all’altro. E possiamo farlo, perché esiste il libero arbitrio.

Cristina Scuccia, le critiche per il successo

Era il 2014 quando Cristina Scuccia – all’epoca Suor Cristina – divenne famosa per le sue doti canore, la sua incredibile voce. Tutti erano “pazzi” di lei, di questa suora con il sorriso, gli occhi grandi, la voglia di cantare, di dominare il palcoscenico. Tuttavia, oltre alla sua voce, a fare presa sul pubblico, indubbiamente, era il suo personaggio. Una suora che non aveva paura delle ripercussioni.

E le critiche c’erano state anche ai tempi, anche allora aveva raccolto delle reazioni non propriamente positive. Tanto che aveva dovuto “staccare la spina“, aveva raccontato ad Avvenire. “Mi sono chiusa qui, nella comunità. Ho fatto silenzio e ho pregato molto. Mi sono concentrata sul fatto che dovevo rinnovare i voti temporanei, cioè sulla cosa per me più importante: tutelare la mia vita spirituale“.

La nuova vita dell’ex Suor Cristina

“Sono felice. Credo sempre nell’amore, ma al momento non è la mia priorità. Credo nella vita e sono innamorata di me stessa, perché bisogna amarsi per amare gli altri”, queste sono le parole di Cristina Scuccia a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove tutti hanno osservato il suo cambiamento. Ancora, la sua scelta.

“Sono cresciuta. Sono diventata donna. The Voice ha aperto la strada a un nuovo percorso”. Tolto il velo, c’è tanto su cui lavorare. Oggi fa la cameriera, vive in Spagna. Ha accettato la sua nuova vita, l’ha iniziata con coraggio, anche se c’è chi non è d’accordo. Ma proprio su questo punto ha ribadito un pensiero fondamentale. “Mio padre mi ha dato la forza di seguire il mio cuore e di non restare intrappolata nei giudizi degli altri”. Ed è così che si dovrebbe vivere, seguendo il proprio destino.